Снайпер забил наибольшее число голов, забитых в большинстве за карьеру, за все времена существования НХЛ. В новогоднюю ночь он забил 275 гол эффектным "щелчком". Напомню, что НХЛ существует с 1917 года, хотя многие считают год реального основания 1942, когда появилась "первая шестерка" команд. В любом случае, Александр побил рекорд Дэйва Андейчука, который держался много лет.
Наши поздравления!!!
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ (1 видео)
Снайпер забил наибольшее число голов, забитых в большинстве за карьеру, за все времена существования НХЛ. В новогоднюю ночь он забил 275 гол эффектным "щелчком". Напомню, что НХЛ существует с 1917 года, хотя многие считают год реального основания 1942, когда появилась "первая шестерка" команд. В любом случае, Александр побил рекорд Дэйва Андейчука, который держался много лет.
Овечкин конечно талант. Как Шумахер в Ф1, Джордан в баскектболе, а Овечкин в хоккее.