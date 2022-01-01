Александр Овечкин побил рекорд НХЛ

Снайпер забил наибольшее число голов, забитых в большинстве за карьеру, за все времена существования НХЛ. В новогоднюю ночь он забил 275 гол эффектным "щелчком". Напомню, что НХЛ существует с 1917 года, хотя многие считают год реального основания 1942, когда появилась "первая шестерка" команд. В любом случае, Александр побил рекорд Дэйва Андейчука, который держался много лет.

Наши поздравления!!!