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Александр Овечкин побил рекорд НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ (1 видео)

Автор:
01 января 2022 20:27
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Александр Овечкин   рекорд   

Снайпер забил наибольшее число голов, забитых в большинстве за карьеру, за все времена существования НХЛ. В новогоднюю ночь он забил 275 гол эффектным "щелчком". Напомню, что НХЛ существует с 1917 года, хотя многие считают год реального основания 1942, когда появилась "первая шестерка" команд. В любом случае, Александр побил рекорд Дэйва Андейчука, который держался много лет.
Наши поздравления!!!

Divergent?!?
Совсем не молодой, потому мудрый и скромный.
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Метки: nhl   Александр Овечкин   рекорд   
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729k
NAZARETH 3 часа назад
Мои поздравления!!!!!!!!!!!!
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Divergent?!? Автор поста 4 часа назад
Заметил два косяка: имеется в виду "игра в большинстве" и Дэйв АндРейчук, конечное.
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