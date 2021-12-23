Полезный обзор некачественного кирпича

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Кирпич низкого качества может стать причиной скорого разрушения конструкции. Мужчина сделал небольшой обзор некачественного кирпича, попавшегося ему на объекте.
Кирпич аль денте.
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Но это монолитно-каркасный дом, кирпич в нем не несет никакой нагрузки, поэтому разрушения дома не будет. Он обладает низкой морозостойкостью, но для перегородок это не важно.
Застройщик сэкономил, но очевидно что он в курсе, раз машину разгрузили и даже подняли на этаж.
Как по мне, лучше перегородку иметь из такого кирпича, чем из гипса или газоблока.