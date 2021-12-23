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Полезный обзор некачественного кирпича

Полезный обзор некачественного кирпича (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 11:29
Сообщество : Строитель
Метки: видео   интересно   кирпич   обзор   строительство   стройка   
417
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Кирпич низкого качества может стать причиной скорого разрушения конструкции. Мужчина сделал небольшой обзор некачественного кирпича, попавшегося ему на объекте.
Кирпич аль денте.

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Метки: видео   интересно   кирпич   обзор   строительство   стройка   
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3  комментария
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13k
Вася Час назад
учитывая, что цены на стройматериалы улетели в космос, таким гавном сейчас завалят все стройки, будут брать типа на безрыбье и рак кирпич
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Fat Lynx Час назад
экономия нах-у-й... кирпич из говна - оригинальненько, но не ново.
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Согласен: кирпич - дерьмо.
Но это монолитно-каркасный дом, кирпич в нем не несет никакой нагрузки, поэтому разрушения дома не будет. Он обладает низкой морозостойкостью, но для перегородок это не важно.
Застройщик сэкономил, но очевидно что он в курсе, раз машину разгрузили и даже подняли на этаж.
Как по мне, лучше перегородку иметь из такого кирпича, чем из гипса или газоблока.
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