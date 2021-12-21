Установка москитной сетки пошла не по плану

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Женщина рассказывала подруге об особенностях установки рамочной москитной сетки, как вдруг произошло то, чего она меньше всего ожидала. Свою неудачу женщина запечатлела на видео.
Видео содержит ненормативную лексику.
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Зимний или снежный комар (Snow Mosquitoes).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_комарыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_комары