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Установка москитной сетки пошла не по плану

Установка москитной сетки пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: видео   москитная сетка   неудача   окно   прикол   фейл   
582
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Женщина рассказывала подруге об особенностях установки рамочной москитной сетки, как вдруг произошло то, чего она меньше всего ожидала. Свою неудачу женщина запечатлела на видео.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: видео   москитная сетка   неудача   окно   прикол   фейл   
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9  комментариев
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26k
Vazari Час назад
Какой омерзительный смех за кадром-как гиена прямо.
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
вообщето это делать надо 2 руками,предварительно привязать страховочную верёвочку на перекладине.
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8k
КОСТЯН 37 минут назад
Хорошо, что она не показывала как крепить кондиционер к стене одной рукой...
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2k
Яков 37 минут назад
Что её в декабре комары завели, что она сетку заказала?
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−1
Рустам Тамерлан 50 минут назад
Позади вата растёт
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14k
Совранский Час назад
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