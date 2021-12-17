Подозрительный электрик в подъезде жилого дома

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Житель дома в Ульяновске заметил в подъезде подозрительного мужчину и решил с ним пообщаться. Представившийся электриком незнакомец явно что-то недоговаривал.
Скорее всего "электрик" искал квартиры, в которых временно отсутствуют жильцы, чтобы потом вскрыть их. Присутствует ненормативная лексика.
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