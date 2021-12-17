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Подозрительный электрик в подъезде жилого дома

Подозрительный электрик в подъезде жилого дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дом   подъезд   ульяновск   электрик   
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Житель дома в Ульяновске заметил в подъезде подозрительного мужчину и решил с ним пообщаться. Представившийся электриком незнакомец явно что-то недоговаривал.
Скорее всего "электрик" искал квартиры, в которых временно отсутствуют жильцы, чтобы потом вскрыть их. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   дом   подъезд   ульяновск   электрик   
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6  комментариев
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detective Час назад
ко мне таки ублюдки тоже пробивать приходили "ремонт ноутбуков" тоже язык в жопу засунули и свалили
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21k
Matrosskin 16 минут назад
У нас как-то "газовщики" ходили летом. Причём не обычные разводятлы, которые типо " ну у вас тут шланг неправильный, датчика нет, счас всё поставим, с вас 100500 млн руб" , а аккуратненько так: " газовая служба пырмыртыр/нечленораздельно/, всё ли в порядке с оборудованием, а вот соседи ваши чёт не открывают, вы их часто видите ? а то надо предупредить, чтоб отключали , они наверно часто уезжают на дачу летом ? " В общем сказал что все соседи тут, передам, позвонил в ОП - естественно услышал в стиле наших доблесных правоохранителей "вот когда ... тогда и приходите " ( не, прозвучало - "спасибо за сообщение, мы передадим участковому " , но какой в этом толк ?). А вот то что попросил документы и начал переписывать - то очень быстро свалили "по вызову, бригадир собирает, чёт случилось"
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8k
Злокрыс 59 минут назад
какие примитивные у него технологии, есть ведь способы получше
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Mr.Adamson

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