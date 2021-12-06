Девушка пожалела, что обратилась к непроверенному видеографу

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Девушка поделилась с пользователями сети своим неудачным свадебным видео. Видеограф снимал всё что угодно, но только не жениха и невесту.
Он видеограф, он так видит. В видео присутствует ненормативная лексика.
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