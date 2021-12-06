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Девушка пожалела, что обратилась к непроверенному видеографу

Девушка пожалела, что обратилась к непроверенному видеографу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 08:09
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   видео   видеограф   неудача   свадебное видео   свадьба   съемка   фейл   
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Девушка поделилась с пользователями сети своим неудачным свадебным видео. Видеограф снимал всё что угодно, но только не жениха и невесту.
Он видеограф, он так видит. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Курьезы   видео   видеограф   неудача   свадебное видео   свадьба   съемка   фейл   
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2k
Alex 21 минуту назад
Это она родителей стадом назвала!?
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877
Злодей 4 минуты назад
Странно,нам сначала прислали примеры фото,маленькие, мы посмотрели, заплатили и нам прислли уже большие. Это раз. а во вторых - у всех фотографов есть портфолио,выложенное на сайте,в инсте, в контакте, где имеютя и отзывы и комменты и прочее. как тут фотографа то вызывали,просто с улицы мужику дали камеру и типа вот тут кнопочка включени, с остальным потом разберёшься иди снимай нас уже все ждут.
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55
Олег Лукойский 4 минуты назад
я знаю этого чувака, обычно он камрипы снимает.
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Denis 12 минут назад
А наливать ему не надо было
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4k
Алексей 50 минут назад
А самой не судьба смартфон горизонтально держать?
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Mr.Adamson

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