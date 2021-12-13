Пора домой: возвращение блудного попугая

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Мужчина доставил до теплого домика своего промокшего до нитки попугая после прогулки. Оказалось, что потешная птица уже давно неплохо устроилась в автомобиле автора.
Возвращение в птичий дом на колёсах.
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