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Пора домой: возвращение блудного попугая

Пора домой: возвращение блудного попугая (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 13:09
Сообщество : Животные
Метки: авто   видео   дождь   животные   милота   попугай   птицы   
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Мужчина доставил до теплого домика своего промокшего до нитки попугая после прогулки. Оказалось, что потешная птица уже давно неплохо устроилась в автомобиле автора.
Возвращение в птичий дом на колёсах.

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Метки: авто   видео   дождь   животные   милота   попугай   птицы   
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