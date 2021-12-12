" Вы мне нервы истрепали, я волновалась!"

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Надо отдать должное этой даме, довольно сдержано себя повела после ДТП.
Авторский пост
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Сомневаюсь, что сунулись бы к мужчине, решили самоутвердиться за счет женщины. Еще и на камеру стали снимать сразу, видимо для хайпа, предвкушали неадекватную реакцию. А женщина молодец, хоть и неправа, вела себя достойно.