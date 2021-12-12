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" Вы мне нервы истрепали, я волновалась!"

" Вы мне нервы истрепали, я волновалась!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   люди   парковка   
955
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Надо отдать должное этой даме, довольно сдержано себя повела после ДТП.

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Метки: авто   видео   дтп   люди   парковка   
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17  комментариев
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4k
fin4all 2 часа назад
Почему-то, хоть мадам и неправа формально, но мои симпатии на её стороне.
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19k
BiZ 9 минут назад
ьлядь! бабы все что ли такие??? это из-за вас..
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22k
MrGod 18 минут назад
То что она не орёт, это не значит что она не ТП, вышла и сразу определила кто виновник.
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1k
ekolog67 44 минуты назад
герой! мужик! так ее! что бы знала! А чем такому еще заняться?
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3k
твёрдый троечник 45 минут назад
Классика. Вляпалась в дерьмо сама, а виноваты все.
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2k
Lo_Kon Час назад
Неприятно смотреть и слышать именно "правдорубов", противненько так становится, затеяли вдвоем войну с бабой.
Сомневаюсь, что сунулись бы к мужчине, решили самоутвердиться за счет женщины. Еще и на камеру стали снимать сразу, видимо для хайпа, предвкушали неадекватную реакцию. А женщина молодец, хоть и неправа, вела себя достойно.
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Anarasius

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