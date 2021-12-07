Если бы фильмы про Человека-паука были с взрослым возрастным рейтингом

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В фильмах про Человека-паука погибло нескольких плохих и хороших персонажей, однако создатели картин всегда обходились без взрослого рейтинга R. Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital решили это исправить и добавили в несколько сцен из фильмов про супергероя больше крови и мяса.
Человек-безрук и не только
Главным героем ролика стал Мобиус (Оуэн Уилсон) из сериала «Локи». В видео он путешествует по мультивселенной и наблюдает, как Человек-паук из разных фильмов погибает довольно странными и необычными способами.
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