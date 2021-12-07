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Если бы фильмы про Человека-паука были с взрослым возрастным рейтингом

Если бы фильмы про Человека-паука были с взрослым возрастным рейтингом (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 12:02
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Corridor Digital   Юмор   видео   прикол   спецэффекты   человек паук   
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В фильмах про Человека-паука погибло нескольких плохих и хороших персонажей, однако создатели картин всегда обходились без взрослого рейтинга R. Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital решили это исправить и добавили в несколько сцен из фильмов про супергероя больше крови и мяса.

Человек-безрук и не только

Главным героем ролика стал Мобиус (Оуэн Уилсон) из сериала «Локи». В видео он путешествует по мультивселенной и наблюдает, как Человек-паук из разных фильмов погибает довольно странными и необычными способами.

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Метки: Corridor Digital   Юмор   видео   прикол   спецэффекты   человек паук   
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Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
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