Выбор настоящего мужчины: лучше самому ползти на четвереньках, чем тебя будут катить в коляске

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Со скоростью таежного пожара абсолютно по всем российским СМИ распространяется видеофейк о несчастном инвалиде в поликлинике, ползущем на коленях к врачу.
Ему, якобы, не дали инвалидную коляску
Ему, якобы, не дали инвалидную коляску
Прокуратура Оренбургской области начала проверку после публикации видео, на котором инвалид передвигается по больнице без коляски — на четвереньках. Инцидент произошел в ГБУЗ «Городская больница» в городе Медногорск. На разлетевшемся по соцсетям видео человек, снявший его, утверждает, будто мужчине отказали в предоставлении инвалидной коляски, так как она в медучреждении всего одна.
В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.
В больнице заявили: «При посещении городской поликлиники ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»
КМП:
Прежде чем интернет-хором, в том числе прокурорской проверкой, обвинять в жестокости или нерасторопности медперсонал больницы в Медногорске – включите соображалку.
Если у мужика с собой специальные перчатки и специальные наколенники – это значит только одно: мужик привык так передвигаться, он делает это постоянно. Наверняка он просто не стал ждать, пока ему прикатят еще одно инвалидное кресло – для передвижения по коридору поликлиники.
Он не хочет чувствовать себя беспомощным инвалидом на все 100% - только в коляске.
Молодец, мужик!
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В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.
В больнице заявили: «При посещении городской поликлиники ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»
КМП:
Прежде чем интернет-хором, в том числе прокурорской проверкой, обвинять в жестокости или нерасторопности медперсонал больницы в Медногорске – включите соображалку.
Если у мужика с собой специальные перчатки и специальные наколенники – это значит только одно: мужик привык так передвигаться, он делает это постоянно. Наверняка он просто не стал ждать, пока ему прикатят еще одно инвалидное кресло – для передвижения по коридору поликлиники.
Он не хочет чувствовать себя беспомощным инвалидом на все 100% - только в коляске.
Молодец, мужик!
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Он не первый раз тут и знал что коляску не дадут и надо будет ползти ?
Это как то логичнее.