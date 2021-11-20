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Выбор настоящего мужчины: лучше самому ползти на четвереньках, чем тебя будут катить в коляске

Выбор настоящего мужчины: лучше самому ползти на четвереньках, чем тебя будут катить в коляске (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 16:58
Метки: Правo   мораль   народ   экология   
649
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Со скоростью таежного пожара абсолютно по всем российским СМИ распространяется видеофейк о несчастном инвалиде в поликлинике, ползущем на коленях к врачу.
Ему, якобы, не дали инвалидную коляску

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Метки: Правo   мораль   народ   экология   
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4  комментария
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11k
Taximaxi 4 часа назад
Светлорылая либерастня уже возвбудилась,в предвкушении оргазмировать,а ей такими новостями кайф сломали. Нехорошо,совсем нехорошо. У утырков и так яица в тисках ,из за закона об иноагентах,а вы их ещё ниже опускаете.
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18k
KOSTELLO Час назад
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Если у мужика с собой специальные перчатки и специальные наколенники – это значит только одно:.........
.
Он не первый раз тут и знал что коляску не дадут и надо будет ползти ?
Это как то логичнее.
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