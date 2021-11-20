Выбор настоящего мужчины: лучше самому ползти на четвереньках, чем тебя будут катить в коляске

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Прокуратура Оренбургской области начала проверку после публикации видео, на котором инвалид передвигается по больнице без коляски — на четвереньках. Инцидент произошел в ГБУЗ «Городская больница» в городе Медногорск. На разлетевшемся по соцсетям видео человек, снявший его, утверждает, будто мужчине отказали в предоставлении инвалидной коляски, так как она в медучреждении всего одна.В прокуратуре заявили, что намерены проверить, исполняется ли в больнице требование закона об обеспечении доступной среды для инвалидов, а также качество услуг, которые там оказываются. Заниматься проверкой будет городской прокурор.В больнице заявили: «При посещении городской поликлиники ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи»КМП:Прежде чем интернет-хором, в том числе прокурорской проверкой, обвинять в жестокости или нерасторопности медперсонал больницы в Медногорске – включите соображалку.Если у мужика с собой специальные перчатки и специальные наколенники – это значит только одно: мужик привык так передвигаться, он делает это постоянно. Наверняка он просто не стал ждать, пока ему прикатят еще одно инвалидное кресло – для передвижения по коридору поликлиники.Он не хочет чувствовать себя беспомощным инвалидом на все 100% - только в коляске.Молодец, мужик!