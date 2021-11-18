Побитые мои москвичи. Ну, что сказать вам о прощенье?

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Никогда такого не было!!! И вот опять…и вот опять … и вот опять.
В Москве пьяное лицо кавказской национальности жестоко избило парня с девушкой прямо на остановке из-за неправильного взгляда
В Москве пьяное лицо кавказской национальности жестоко избило парня с девушкой прямо на остановке из-за неправильного взгляда
В соцсетях появилось видео от очевидца драки, произошедшей 16 ноября на остановке общественного транспорта. Очевидно пьяному кавказцу не понравилось, как на него посмотрел парень, стоявший вместе с девушкой. Слово за слово, завязалась драка — вскоре москвич с неправильным взглядом уже лежал после ударов на земле. После того, как молодой человек поднялся, досталось уже не только ему, но и его девушке, попытавшейся прекратить избиение. Недолго думая, дебошир ударил в лицо и женщину, да так, что она отлетела на несколько метров. А вслед профиударом окончательно "вырубил" юношу.
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