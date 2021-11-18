Побитые мои москвичи. Ну, что сказать вам о прощенье?

В соцсетях появилось видео от очевидца драки, произошедшей 16 ноября на остановке общественного транспорта. Очевидно пьяному кавказцу не понравилось, как на него посмотрел парень, стоявший вместе с девушкой. Слово за слово, завязалась драка — вскоре москвич с неправильным взглядом уже лежал после ударов на земле. После того, как молодой человек поднялся, досталось уже не только ему, но и его девушке, попытавшейся прекратить избиение. Недолго думая, дебошир ударил в лицо и женщину, да так, что она отлетела на несколько метров. А вслед профиударом окончательно "вырубил" юношу.