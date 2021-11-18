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Побитые мои москвичи. Ну, что сказать вам о прощенье?

Побитые мои москвичи. Ну, что сказать вам о прощенье? (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 15:19
Метки: Правo   город   закон   мораль   порядок   
1768
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1
Никогда такого не было!!! И вот опять…и вот опять … и вот опять.
В Москве пьяное лицо кавказской национальности жестоко избило парня с девушкой прямо на остановке из-за неправильного взгляда

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Метки: Правo   город   закон   мораль   порядок   
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17k
_Tango_ 4 часа назад
То есть один не сильно здоровый, плохо стоящий на ногах задиристый кавказец это плохо. А толпа людей славянской национальности, спокойно наблюдающая как пинают парня и бьют женщину, да еще и снимающая на видео - это норм?
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1k
DrKlizmi Полчаса назад
Ну ведь договорились уже вроде что у кавказской национальности нет лица! ......Не,у кавказского лица нет национальности!..... Чёрт,запутался совсем. Короче-3.1415926 они все.
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2k
Авва Градский Час назад
На одном ресурсе читал, что это был таджик.
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10k
Star Link 2 часа назад
Вместо тысячи слов.
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11k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
...опять "преступность не имеет национальности".
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Зверям нельзя смотреть в глаза. Это провокация на агрессию. Надеюсь гамадрил парочке ничего не сломал. Будут внимательнее в мире животных и нешнл джиографик смотреть. Ареалы зверей сужаются и они всё чаще выходят к людям. Будте осторожны,не делайте резких движений и вызывайте охотников. Они профессионалы и умеют поместить опасных животных в итк-заповедники. Там животным хорошо,их кормят и охраняют.
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8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Ну если здоровья не хватает зярядить в репу гамадрилу, то можно же было кому-то подойти сзади и втихаря угостить перцовкой
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3k
Иван 3 часа назад
Бастрыкин уже взял дело на контроль?
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863
-ШУТ- 3 часа назад
Ну что путирасты, вы же Гитлера пАбИдили??? А теперь вас Кавказ нагнул в ваших же пенатах!!! Чморыши...
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57k
parallax 3 часа назад
Пьяное быдло наверняка по пятницам в мечеть ходит, а за оскорбление аллаха готов всех порвать.
Двуликое тупое ублюдочное стадо.
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849
Тарас Карпенко 4 часа назад
Ну так если остальные некавказцы будут стоять и смотреть на такое и все дружно на видео снимать то так и будет продолжаться, и чем дальше тем хуже. Где все те кто кричат "можем повторить"? Вашу столицу уже захватили и устанавливают свои правила.
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13
Андрей 4 часа назад
А можно этого кавказца на куски порезать,ч тобы остальные думали,а потом делали, а то за..али уже дебилы ...
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−95
На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Лёха!Ты походу очень молод и многого не понимаешь,что в этой жизни происходит и,что с нами делают
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2k
vfrcbvec 4 часа назад
нельзя быть таким чмом
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−95
На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Поганый,черножопый сукин сын!!!Чтоб всю его родню сожгли,на его глазах
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5k
SuperTroll 4 часа назад
Опять преступность без национальности да? В конце 90-х, начале 00-х состоял в неформальном движе, рок-метал-мотоцикл. Частенько схлестывались с бритыми парнями в подтяжках и гриндерсах. НО как только вставал вопрос, а не пора ли писдить хачей? Все дружно одной толпой разворачивались, и чурки метались по углам...А сейчас??
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141
Tyefomis SuperTroll 3 часа назад
У меня то же возникает вопрос куда делись скины?
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8k
Rus77 4 часа назад
На швабру ублюдка!!!
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