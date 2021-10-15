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Мальчик впечатлил отца точным броском мяча

Мальчик впечатлил отца точным броском мяча (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 09:22
Метки: баскетбол   бросок   видео   дети   корзина   навык   
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Шестилетний любитель баскетбола по имени Коул порадовал отца и пользователей сети своим впечатляющим и точным броском мяча. Камера наблюдения запечатлела достижение мальчика.
Будущая звезда баскетбола.

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Метки: баскетбол   бросок   видео   дети   корзина   навык   
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