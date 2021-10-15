Мальчик впечатлил отца точным броском мяча

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Шестилетний любитель баскетбола по имени Коул порадовал отца и пользователей сети своим впечатляющим и точным броском мяча. Камера наблюдения запечатлела достижение мальчика.
Будущая звезда баскетбола.
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