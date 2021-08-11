Посвящение в электрики: парень переоценил свои силы

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Добрый молодец из Кемеровской области решил потешить своих приятелей, выпив разом большое количество спиртного. Пил он за энергетиков, поэтому напиток налил в стеклянный изолятор ЛЭП.
Видео снято в посёлке городского типа Белогорск, в Тисульском районе Кемеровской области.
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"- Посоветуйте хорошего электрика.
- Любой живой электрик считается хорошим." (С)
Это бухарь, а не электрик.
Самое правильное посвящение в электрики - крону к языку!
Ааааххххааааахххааа:)))))))
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С такими друзьями и враги не нужны. (
Учитывая, в каком подпитии он находится на момент выпивания крайней дозы ....
Одним словом, будем надеяться, что парень остался жив.
Ибо таких вот "электриков", в России процентов 70 от общего числа населения.
Все такие статистики строятся на основании громких случаев. У меня вот все знакомые имеют кучу детей, никто не пьет и даже не курит. А у гипотетического Кружка все знакомые бухают, не имеют детей и даже некоторые долбятся в жопу!! Это говорит о чем? о том, что в стране 70% бухают и не имеют детей? Или о том, что Кружок просто выбирает круг общения, в котором он чувствует себя своим?