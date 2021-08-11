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Посвящение в электрики: парень переоценил свои силы

Посвящение в электрики: парень переоценил свои силы (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   прикол   пьяница   самогон   электрик   
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Добрый молодец из Кемеровской области решил потешить своих приятелей, выпив разом большое количество спиртного. Пил он за энергетиков, поэтому напиток налил в стеклянный изолятор ЛЭП.

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Метки: алкоголь   видео   прикол   пьяница   самогон   электрик   
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24  комментария
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6k
Михаил Час назад
Какой мерзкий голос за кадром, тьфу. А парня очень жаль, если не притормозит, долго не протянет
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10k
ЕвгенийДончак 4 минуты назад
Вспомнилось:
"- Посоветуйте хорошего электрика.
- Любой живой электрик считается хорошим." (С)
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9k
Атеист Полчаса назад
А потом эти электрики приходят на работу и делают так, что потом еще раз надо переделывать.
Это бухарь, а не электрик.

Самое правильное посвящение в электрики - крону к языку!
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2k
Lefterov Полчаса назад
На видео мужики меньше матерятся чем женщина!! Противно слушать!
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782
Енотохан Полчаса назад
дебилы...
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7k
Перст Указующий Полчаса назад
определённо, виновато пиво
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71
SHIBAN 39 минут назад
Ударив голову об твёрдую поверхность земли мог тупо отойти в мир иной это первое, второе женский голос за кадром быдло омерзителен !
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1k
Хмурый тапок 41 минуту назад
Заземлился )
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282
Take_Dimension 44 минуты назад
Это не электрик, а просто синебол...
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707
Игорь Меншиков Час назад
Говорят что алкоголь всасывается в слизистую в течении 7 секунд, похоже не врали
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129
⛔ Александр ⛔ Час назад
Человек головой об асфальт ударился.
Ааааххххааааахххааа:)))))))
.
С такими друзьями и враги не нужны.
(
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10k
Голос Вселенной Час назад
Если не ошибаюсь, смертельная доза чистого алкоголя для человека 7мл на кг массы тела. В этом парне примерно 80 кг навскидку... Умножаем, получаем 560 мл. Это около 1400 мл водки.
Учитывая, в каком подпитии он находится на момент выпивания крайней дозы ....
Одним словом, будем надеяться, что парень остался жив.
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1k
Федор Медведев Час назад
в алкогольную кому ...
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6k
Кружок Час назад
И это нихрена не смешно ...
Ибо таких вот "электриков", в России процентов 70 от общего числа населения.
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120
Николай Ващенко 2 часа назад
давай на бисс))
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56k
pynh 2 часа назад
долбо#б, нахуа такие энергетики?
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Энергетики пьют энергетики?
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