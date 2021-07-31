Скандалом закончились дебаты в Новосибирске с единороссом Олегом Иванинским. Олег Иванинский был министром здравоохранения Новосибирской области и мы до сих пор расхлебываем в регионе реформы и прелести медицины. Иванинский хочет стать депутатом Государственной Думы, чтобы продолжить "реформы" и "оптимизацию" медицины.
На публичную встречу с кандидатом пришел врач с сорокалетним стажем....
Даже коллеги не уважают бывшего министра...
Молодец мужик правильно сказал (1 видео)
Скандалом закончились дебаты в Новосибирске с единороссом Олегом Иванинским. Олег Иванинский был министром здравоохранения Новосибирской области и мы до сих пор расхлебываем в регионе реформы и прелести медицины. Иванинский хочет стать депутатом Государственной Думы, чтобы продолжить "реформы" и "оптимизацию" медицины.
Прямо открытым текстом сказали "не заплатишь, сделаем плохо".
Жена, когда первый раз рожала, платили, второй раз рожала, заплатили завотделением, а она, просто приехала на окончание родов, поэтому в третий раз уже не хотелось никому платить.
Тетка на операцию попала, сразу сходу озвучивают ценник, если отказываешься, относятся к тебе, как к скоту.
Мне глубоко насрать на ваше отношение к ПЖВ, вы сами ведете себя как скоты, да вы врачи!
Поэтому не надо тут жалобных песен.
Этот клоун депутат выходец из той же среды КОТОРУЮ ВЫ САМИ И СДЕЛАЛИ.
СРЕДЫ ВЕЧНЫХ ПОБОРОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ!
Лицемеры сраные.
Пы.сы.
Есть порядочные и профессиональные люди, но их крайне мало.
Когда мне делали операцию на ногу в детстве, в первой городской, моя мать платила всем и они все равно сделали дерьмовую операцию, не заметив главной проблемы колена.
А когда я попал в Краевую, то врач, который делал операцию, даже не заикнулся о деньгах, потому, что знал, что мать меня одна воспитывала.
А когда она после операции ему все таки сама принесла (потому, что сделал просто на отлично), он денег не взял, сказав ей: "Купите лучше сыну что-нибудь".