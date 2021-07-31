Молодец мужик правильно сказал

Скандалом закончились дебаты в Новосибирске с единороссом Олегом Иванинским. Олег Иванинский был министром здравоохранения Новосибирской области и мы до сих пор расхлебываем в регионе реформы и прелести медицины. Иванинский хочет стать депутатом Государственной Думы, чтобы продолжить "реформы" и "оптимизацию" медицины.

На публичную встречу с кандидатом пришел врач с сорокалетним стажем....

Даже коллеги не уважают бывшего министра...