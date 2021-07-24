В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем.
А как вы относитесь к такой практике?
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем (1 видео)
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем.
А давайте гонять на перегруженном КАМАЗе по городу по встречной полосе, ой вернее там где хочется, ведь полосы не нужны, со скорость 120 км/ч, а потом припаркуемся во дворе жилого дома, перегородив всем въезд и выезд, включая скорые и пожарные! Класс!!!
Было сказано, что все это ПО КАМЕРАМ. Не было речи, что это не надо.
"Давайте уберем наконец с дорог рэкет с полосатыми палками, он реально больше не нужен"
И вся проблема не в разговорах по телефону, а именно во всяких мессенджерах и соцсетях. Поговорить и по громкой связи можно, а видосик посмотреть , который прислали не выйдет и на потом нельзя отложить. Почему, да потому что у нас зависимость! Есть еще пенсионеры кто освоили "запретный плод" в виде вацапа, на старости лет. Они как из информационной блокады вырвались . Шлют все подряд и чо попало. Пересылают пакетами по 20 видосиков сразу. Еще одна беда, это блоггеры, тиктокеры, инстаграмеры всякие. Им нужно снимать каждую минуту своей жизни, вести стримы везде и всегда. И это болезнь, просто еще не классифицирована психиатрами.
А кто фиксаторы то? Кум, брат, сват.
Сегодня "мусор" - это не обязательно милиционер. Их, чтобы пенсию по выслуге не платить, блогерами называют. Но платит МВД.