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В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем

В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем (1 видео)

Автор:
24 июля 2021 10:59
Метки: гибдд   камеры наблюдения   камеры фиксации   телефон за рулем   

В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем.
А как вы относитесь к такой практике?

Влад

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Источник:

Метки: гибдд   камеры наблюдения   камеры фиксации   телефон за рулем   
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18  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
Полезная вещь
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21k
Влад 3 часа назад
Скорость, телефон, парковки, перегруз, платон, полосы, техосмотр .... все по камерам. Давайте уберем наконец с дорог рэкет с полосатыми палками, он реально больше не нужен.
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49k
SAndre 3 часа назад
лравильно
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64k
7guest 3 часа назад
Никогда не говорю по телефону за рулём. Да, есть "хэндсфри", но его тоже не использую, ибо отвлекает от дороги. Если срочно нужно поговорить, то стану и поговорю. Но, то что "Большой брат" будет следить за мной - мне противно.
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264
Отец Пигидий 3 часа назад
Я отношусь положительно. Потому что уже сам как зомби. Пришлют что нибудь в вацапе. Ну посмотри ты позже....,а я нет, мне же сейчас надо ответить. И еду, одним глазом в телефон, а краем другого на размытый силуэт дороги. Пару раз успевал на педаль тормоза нажать, чтобы не поцеловать в пробке бампер впередиедущего. Потом резкий холодок по спине и до конца маршрута телефон не трогал.
И вся проблема не в разговорах по телефону, а именно во всяких мессенджерах и соцсетях. Поговорить и по громкой связи можно, а видосик посмотреть , который прислали не выйдет и на потом нельзя отложить. Почему, да потому что у нас зависимость! Есть еще пенсионеры кто освоили "запретный плод" в виде вацапа, на старости лет. Они как из информационной блокады вырвались . Шлют все подряд и чо попало. Пересылают пакетами по 20 видосиков сразу. Еще одна беда, это блоггеры, тиктокеры, инстаграмеры всякие. Им нужно снимать каждую минуту своей жизни, вести стримы везде и всегда. И это болезнь, просто еще не классифицирована психиатрами.
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24k
Мойша 3 часа назад
Кому надо потрындеть по телефону, уже давно купили себе handsfree. Пусть ставят. Вот только куда денюшка пойдет. Опять частникам?
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6k
Владимир 3 часа назад
Как вижу блондинку за рулем, так....
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23k
Владимир 4 часа назад
Еще вчера было надо.
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44k
doker 4 часа назад
Лишь бы не работать...

А кто фиксаторы то? Кум, брат, сват.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Meri Poppins Ufa 4 часа назад
Ок. Других проблем в стране, куда инвестировать гос и коммерч деньги - нет.
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