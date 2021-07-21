Боль, трэш и угар: первый трейлер новой части «Чудаков»

Стоит отметить, что в новой части присутствует не весь актерский состав из прошлых фильмов. Экстремал Райан Данн погиб в автокатастрофе в 2011 году, а скейтбордист и каскадёр Бэм Марджера был уволен из-за алкогольной зависимости. Он приходил невменяемым на съемки четвертой части и срывал их, покидая съемочную площадку в любое удобное для себя время.



В России премьера последней части франшизы с Джонни Ноксвилом намечена на 14 октября 2021 года.