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Боль, трэш и угар: первый трейлер новой части «Чудаков»

Боль, трэш и угар: первый трейлер новой части «Чудаков» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 09:08
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Ноксвилл   Чудаки навсегда   видео   кино   трейлер   фильм   чудаки   экстрим   
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Джонни Ноксвилл и компания его безумных друзей возвращаются. Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер провокационного фильма «Чудаки навсегда» (Jackass Forever), который станет четвёртым в одноимённой серии. Постаревшие экстремалы вновь исполнят опасные, безумные и чудаковатые трюки и розыгрыши.

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Метки: Джонни Ноксвилл   Чудаки навсегда   видео   кино   трейлер   фильм   чудаки   экстрим   
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5  комментариев
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47k
noName 2 часа назад
Ахринеть!Они еще живы и не сторчались!?
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9k
Majul 12 минут назад
Терпеть не могу американский сортирный юмор, но в случае с этими ребятами это, черт возьми весело, и хрен знает почему )
Жаль без Райана Данна...
Смотрел их еще в 90-х, будучи студентом, и сейчас с удовольствием посмотрю )
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9k
Александр 20 минут назад
Какое поразительное упорство в получении "премии Дарвина"))) Да ДиКаприо за Оскаром меньше гонялся)))
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1k
Hallo FreeSpace 58 минут назад
Они еще кому-то интересны ?
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−18
Ananta Час назад
Жду. ) Идеи у них, порой, жудковатые, но поржать можно от души. ) И музыку прикольную писали раньше. ) Иногда даешься диву, как такие идеи вообще в голову пришли. )
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