Боль, трэш и угар: первый трейлер новой части «Чудаков»

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Джонни Ноксвилл и компания его безумных друзей возвращаются. Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер провокационного фильма «Чудаки навсегда» (Jackass Forever), который станет четвёртым в одноимённой серии. Постаревшие экстремалы вновь исполнят опасные, безумные и чудаковатые трюки и розыгрыши.
Стоит отметить, что в новой части присутствует не весь актерский состав из прошлых фильмов. Экстремал Райан Данн погиб в автокатастрофе в 2011 году, а скейтбордист и каскадёр Бэм Марджера был уволен из-за алкогольной зависимости. Он приходил невменяемым на съемки четвертой части и срывал их, покидая съемочную площадку в любое удобное для себя время.
В России премьера последней части франшизы с Джонни Ноксвилом намечена на 14 октября 2021 года.
В России премьера последней части франшизы с Джонни Ноксвилом намечена на 14 октября 2021 года.
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Жаль без Райана Данна...
Смотрел их еще в 90-х, будучи студентом, и сейчас с удовольствием посмотрю )