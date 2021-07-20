Девушки поучаствовали в очень странном соревновании

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Героини ролика решили узнать, кто из них сможет быстрее снять, а затем надеть нижнее белье. Столь странные соревнования осложнялись тем, что обе девушки были в шортах.
Чего только не придумают.
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Метки: видео девушки курьезы соревнования трусы
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выдала странный стриптиз
трусы сняла через голову,
а лифчик не верхом, а вниз
Григорьев Олег