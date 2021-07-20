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Девушки поучаствовали в очень странном соревновании

Девушки поучаствовали в очень странном соревновании (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 11:14
Метки: видео   девушки   курьезы   соревнования   трусы   
768
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Героини ролика решили узнать, кто из них сможет быстрее снять, а затем надеть нижнее белье. Столь странные соревнования осложнялись тем, что обе девушки были в шортах.

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Метки: видео   девушки   курьезы   соревнования   трусы   
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15k
Maks Es Час назад
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19
Foma Kiniaev 2 минуты назад
в 2021 году люди снимают видео в таком качестве, а потом ещё не стесняются нас с этим знакомить?))
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1k
Василий 36 минут назад
Ну не за этим же я это видео запустил((((
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13k
alexis 38 минут назад
Девица в кустах полуголая
выдала странный стриптиз
трусы сняла через голову,
а лифчик не верхом, а вниз
Григорьев Олег
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67k
Пётровыч 42 минуты назад
А как же доказательства? Может быть у неё трусы в шортах не одеты а вы скомкались. Давайте заново!
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32k
Опаньки 58 минут назад
какой полезный навык перед выпускным
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23k
Батончик с маком Час назад
Вот дуры. Надо было сперва шорты снять. Причем медленнно и под музыку.
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