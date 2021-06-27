Замок Эльц, Германия Удивительная красота серди гор

Замок в долине речушки под названием Эльц был построен предположительно в XII веке. Замок сохранился и до настоящего времени. С трёх сторон замок окружён рекой и возвышается на скале высотой в 70 метров. Вокруг замка замечательный ландшафт. Замок был поделён между тремя братьями: Элией, Вильгельмом и Теодорихом, где они проживали все вместе со своими семьями и прислугой. В 1331—1336 гг. произошли единственные серьёзные военные действия, которые довелось испытать замку. Во время так называемой «Эльцской вражды» сеньоры Эльца вместе с другими свободными имперскими рыцарями противостояли территориальной политике архиепископа трирского и курфюрста Балдуина Люксембургского. Для осады замка Эльц архиепископ Трира приказал возвести на склоне возвышающейся над замком скалы осадную крепость Трутцельц, стены которой сохранились до нашего времени. После сдачи замка его хозяева стали вассалами архиепископа трирского. В ходе войны за пфальцское наследство в 1688—1689 гг. была разрушена большая часть замков в долине Рейна. Замок Эльц сохранился целым и невредимым благодаря своему хозяину Антону Эльц-Юттингенскому, который имел высокий офицерский чин во французской армии. В XIX в. граф Карл Эльцский занялся реставрацией своего замка. В 1845—1888 гг. на масштабные строительные работы была потрачена значительная сумма в 184 тысячи марок, что по покупательной силе составляет около 8 млн евро. Реставрация проводилась очень бережно и сохранила исторический архитектурный облик. Замком Эльц более 800 лет владеет семья Эльц. Сегодня весь комплекс принадлежит графу Карлу Эльцскому С 1815 года предок нынешнего графа Карла Эльцского выкупил права на полное владение замком. Нынешний собственник замка проживает во Франкфурте-на-Майне. Он предоставил замок для осмотра публики, заботится о его сохранении.

2021-06-27T20:00:52+03:00