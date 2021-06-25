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Доказательство нарушения территориальных вод России. (Следовало всё же эсминец топить)

Доказательство нарушения территориальных вод России. (Следовало всё же эсминец топить) (1 видео)

Автор:
25 июня 2021 10:59
Метки: Британский копабль   Крым   нарушение границ   

Обстрел эсминца "Дефендер": кадры с борта российского патрульного корабля.

Jānis

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Источник:

Метки: Британский копабль   Крым   нарушение границ   
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27  комментариев
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2k
Андрей Савченко 2 часа назад
Российские пограничники сделали всё правильно. Респект!
По идее, могли бы и действительно нарушителя водной государственной границы Российской Федерации и потопить. С уважением из Украины!
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1k
Андрей Манахов 6 минут назад
Думаю, англичане ни хера не поняли из-за произношения и от этого им стало еще страшне))
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229
Олег 14 минут назад
Что тут скажешь, провокация чистой воды. А мы не знали, а по украинским картам это воды Украины, бла-бла-бла. Что за детский лепет? Стрелять на поражение конечно не стоит, это ведёт за собой очень тяжёлые последствия а проучить хулиганов стоит!!! Надеюсь все ещё помнят схожий инцидент с американскими морякам позже уволившимися из рядов ВМФ США? Но те, натурально обосрались тогда
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41k
Соломей 19 минут назад
учиться военному делу, настоящим образом.
Ссылка www.youtube.com
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842
GoInDown 24 минуты назад
Эсминец Британский, территориальные воды России, а визгу больше всех от хохлов. Мистика.
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Дали понять что шутить не стоит. Могут быть СЕРЬЕЗНЫЕ последствия.
Грамотно и не навязчиво дали понять. Идите на хрен по хорошему, в противном случае будете кормом для акул. Хоть акул в черном море нет, но сам факт!
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−5
Roman Vovkovy 37 минут назад
кацапы, вы бы видео посмотрели в сети с британца :-))) и почитайте ЧТО может этот бритиш эсминец))) Сука смешные дятлы со с3,14зженым Кузей на дровах )))
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3k
Buks 37 минут назад
Провокаторы английские...
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8k
БарНалей Час назад
А вот с произношением на ды бы что-то поделать
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24
Рустам БарНалей Час назад
Более, чем достаточно того, что британская алкашня российских моряков поняла.
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4k
Иван 2 часа назад
Повезло им, что все патриоты России деньги в Лондоне хранят. А так бы шмальнули по ним.
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Не надо было топить, надо было ему тот шарик сверху снести и радар очередями))
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42k
Крайт 2 часа назад
Молодцы Русские и Российские Моряки!!!
Уважение и хвала Нашим Российским военным!!!
Честь и Слава и Доблесть Российским Морякам!!!
Эти гниды англосаксонские и прочие русофобские- не пройдут!!!
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