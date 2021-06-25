Доказательство нарушения территориальных вод России. (Следовало всё же эсминец топить)

Обстрел эсминца "Дефендер": кадры с борта российского патрульного корабля.
Обстрел эсминца "Дефендер": кадры с борта российского патрульного корабля.
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Грамотно и не навязчиво дали понять. Идите на хрен по хорошему, в противном случае будете кормом для акул. Хоть акул в черном море нет, но сам факт!
Даю подсказку, один корабль в чужом море, без поддержки и в водах государства с развитыми ракетными технологиями может только красиво уйти на дно. Ну если конечно, британцы не придумали телепорт.
Что он может проходя в 12 км от берега? Ну например словить в борт 1 Калибр, или БАЛ с побережья того же Крыма... и отправится на дно. При этом подавая сигналы СОС, и потопившая сторона спасала бы этих долбодятлов.
С3.14зженный Кузя, хотя бы 30 лет ходит, а ваш где? Продали Китаю? :))))
Уважение и хвала Нашим Российским военным!!!
Честь и Слава и Доблесть Российским Морякам!!!
Эти гниды англосаксонские и прочие русофобские- не пройдут!!!
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Was ist das? Ихь фирштее дас нихьт! Ви ето на каком говорийть? Ви, что "всем" - являитес пациент психдиспанцер?
Да ЕС просто не понимали с кем связываются... Щас потихоньку доходит... )))
Ты иди лодки своего флота заклеивай, а то сдуваются же... :)