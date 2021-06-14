Люди танцующие на крыше машине лезгинку, проломили крышу

Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины.
Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины.
В Новосибирске кавказцы стали себя чувствовать настолько вольготно, что не стесняются танцевать лезгинку в любом месте. Танцующий на чужбине лезгинку кавказец, этим показывает какой он смелый и гордый воин в доме врага. Когда местные жители вежливо попросили перестать шуметь молодых людей, на них посыпались оскорбления и молодые люди вместо того, чтобы вести себя тише, запрыгнули на машину и начали танцевать на крыше.
Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины.
Крыша опасно прогнулась под ногами, но танцоров это не останавливало. Соседи вызвали патруль, вечеринка на этом закончилась. Теперь участников проверяет полиция.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
вежливым (нормальным) быть опасно
и вежливость тут не поможет, они решат что это нормально! они решат
что они на правильном пути!
и осло0е0б0ы это не только нерусские, это универсальная жаба
в данном моем случае, да вот 3 часа назад...
гуляю в праке с младшей дочке, она носится на самокате
подходт, вернее на велосипеде подъежает очередной о-с-л-о--е-б
-Брат, угости сигарертой
- протягиваю пачку
он берет пять штук
-Это.. если нужно... бери больше )))
он такой... а ну ладно и берет еще три
но наглость и жаба, работает и он вернулся ком не через минту
брат, дай пива хлебнуть
-с-ъебал н-а-х-у-й отсюда черт е-б-а-н-ы-й!
ээээ... не говори так со мной, а оо ударю!!!
себя по жопе в толчке можешь ударить, кого ты ударить тут можешь сука??
с=ъ=е=б=и=с=ь отсюда животное!!!
блин а такое хорошее настроение было.... да же дочка сказала, все не хочу больше гулять пойдем домой
То есть сама новосибирская молодёжь веселится вместе и не парится, а вот каким-то левым зрителям с автором поста во главе надо кого-то отстрелить, выгнать, избить.
Всё с этим постом ясно... Да и людьми всё ясно...
На наличие связей и денег на взятку?