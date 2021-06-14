Люди танцующие на крыше машине лезгинку, проломили крышу

FISHKINET
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея 25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще есть хорошее 25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще... Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как... Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей" Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала в "Ну, погоди!" Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала... "Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала критикующих мужа "Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова... 15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа 15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату... Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в... Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра Стамбульский кот Томбили Стамбульский кот Томбили Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир" Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Ретро фотографии Ретро фотографии Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге
Новое > Видео 
Люди танцующие на крыше машине лезгинку, проломили крышу

Люди танцующие на крыше машине лезгинку, проломили крышу (1 видео)

Автор:
14 июня 2021 14:13
Метки: Ослики   аул   бараны   горы   кавказцы   лезгинка   

Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины.

RRK

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4152



Другие посты автора
Похожее видео
Толсторогие бараны грациозно карабкаются по скале
Толсторогие бараны грациозно карабкаются по скале
12:26:27
Веселый мотоциклист, который почти смог
Веселый мотоциклист, который почти смог
08:15:24
Природный горный траволатор
Природный горный траволатор
10:28:00
Красиво отдыхать не запретишь!
Красиво отдыхать не запретишь!
09:12:59
Опасная прогулка в горах
Опасная прогулка в горах
10:22:06
Когда очень боишься высоты, но согласился поучаствовать за компанию
Когда очень боишься высоты, но согласился поучаствовать за компанию
09:58:01
Смеявшимся над лавиной солдатам пришлось спасаться бегством
Смеявшимся над лавиной солдатам пришлось спасаться бегством
14:18:04
Высококвалифицированные парнокопытные автомеханики
Высококвалифицированные парнокопытные автомеханики
08:15:49
709
1
Предыдущее Следующее

В Новосибирске кавказцы стали себя чувствовать настолько вольготно, что не стесняются танцевать лезгинку в любом месте. Танцующий на чужбине лезгинку кавказец, этим показывает какой он смелый и гордый воин в доме врага. Когда местные жители вежливо попросили перестать шуметь молодых людей, на них посыпались оскорбления и молодые люди вместо того, чтобы вести себя тише, запрыгнули на машину и начали танцевать на крыше.

Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины.

Крыша опасно прогнулась под ногами, но танцоров это не останавливало. Соседи вызвали патруль, вечеринка на этом закончилась. Теперь участников проверяет полиция.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Ослики   аул   бараны   горы   кавказцы   лезгинка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Вася 3 часа назад
то азеры то чечены, алё гараж, это точно Новосиб ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
В. Л. 2 минуты назад
Э, алло, губер, почему зоопарк разбежался, а животных не ловят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−141
Владимир Смирнов 14 минут назад
люди вежливость воспринимают за слабость (ну лох какой то)
вежливым (нормальным) быть опасно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−141
Владимир Смирнов 21 минуту назад
это назвается ослоеб головного мозга )))
и вежливость тут не поможет, они решат что это нормально! они решат
что они на правильном пути!

и осло0е0б0ы это не только нерусские, это универсальная жаба

в данном моем случае, да вот 3 часа назад...
гуляю в праке с младшей дочке, она носится на самокате
подходт, вернее на велосипеде подъежает очередной о-с-л-о--е-б
-Брат, угости сигарертой
- протягиваю пачку
он берет пять штук
-Это.. если нужно... бери больше )))
он такой... а ну ладно и берет еще три

но наглость и жаба, работает и он вернулся ком не через минту
брат, дай пива хлебнуть

-с-ъебал н-а-х-у-й отсюда черт е-б-а-н-ы-й!

ээээ... не говори так со мной, а оо ударю!!!

себя по жопе в толчке можешь ударить, кого ты ударить тут можешь сука??

с=ъ=е=б=и=с=ь отсюда животное!!!

блин а такое хорошее настроение было.... да же дочка сказала, все не хочу больше гулять пойдем домой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Buratino Полчаса назад
духовно скрепленные продолжают подниматься с колен и грозить пиндосским супостатам. правда их на улице в грязь втаптывают, но скрепленные утираются и продолжают вставать с колен :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Симплекс 55 минут назад
Два кавказца топчут крышу своей машины. Имеют право? Абсолютно! Это у них вообще стандартное развлечение. Роликов в интернете до хрена. Вокруг этих топтунов танцуют сплошь русские, не на крышах автомобилей, но веселятся точно так же. Но в беспорядке всё равно виноваты два кавказца.

То есть сама новосибирская молодёжь веселится вместе и не парится, а вот каким-то левым зрителям с автором поста во главе надо кого-то отстрелить, выгнать, избить.

Всё с этим постом ясно... Да и людьми всё ясно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Видео уже кто-то выложил. А это, я так полагаю, фотография с места событий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrei 2 часа назад
"...Теперь участников проверяет полиция..."

На наличие связей и денег на взятку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Батончик с маком 2 часа назад
Если в новосибе мента посадят, то обезьяны не только на крышах плясать начнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
Обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Талпайопы черножопые, пля.. !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Пьяное стадо обнаглевших дикарей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
The Dude 3 часа назад
Ну вы поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Robin Hood 3 часа назад
Animal planet
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
arcush 3 часа назад
Новосибу необходимы лицензии на отстрел кавказоидов. У них что, заповедник? Принеси ухо нохчи и тебе дадут два патрона! В Омске это "племя вайнахо" сидит по щелям...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 3 часа назад
А где люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Смеявшимся над лавиной солдатам пришлось спасаться бегством Смеявшимся над лавиной солдатам пришлось спасаться бегством Толсторогие бараны грациозно карабкаются по скале Толсторогие бараны грациозно карабкаются по скале Высококвалифицированные парнокопытные автомеханики Высококвалифицированные парнокопытные автомеханики Когда очень боишься высоты, но согласился поучаствовать за компанию Когда очень боишься высоты, но согласился поучаствовать за компанию Веселый мотоциклист, который почти смог Веселый мотоциклист, который почти смог
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Отличное горячее блюдо из курицы хоть на обед, хоть на ужин!
3
8
Отличное горячее блюдо из курицы хоть на обед, хоть на ужин!
Ты бобр или собака? Смотрите, как пес перегрызает дерево, чтобы добыть кота
0
13
Ты бобр или собака? Смотрите, как пес перегрызает дерево, чтобы добыть кота
Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево
0
7
Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
0
5
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
Магия ленточной пилы
1
14
Магия ленточной пилы
[BadComedian] - ЗОЯ (Спасение рядового ИИСУСА)
0
17
[BadComedian] - ЗОЯ (Спасение рядового ИИСУСА)
3:0. Какая боль, какая боль
1
53
3:0. Какая боль, какая боль
Американские новости 481
0
0
Американские новости 481
Катание на лодке с неожиданным финалом
3
56
Катание на лодке с неожиданным финалом
Массовая драка в центре Кургана
1
80
Массовая драка в центре Кургана
Популярное
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей"
1
72
Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей"
﻿
Набирающие популярность
Дизайнеры придумали для знаменитых памятников места получше!
0
3
Дизайнеры придумали для знаменитых памятников места получше!
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
0
2
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#фотографии#люди#позитив#интересное#музыка#комментарии#птицы#Евро-2020
#Юмор#картинки#факты#сша#война#кино#великобритания#приколы#ретро#прикол
#история#фото#животные#Россия#подборка#сатира#заграница#прошлое#футбол#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться