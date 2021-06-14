Люди танцующие на крыше машине лезгинку, проломили крышу

В Новосибирске кавказцы стали себя чувствовать настолько вольготно, что не стесняются танцевать лезгинку в любом месте. Танцующий на чужбине лезгинку кавказец, этим показывает какой он смелый и гордый воин в доме врага. Когда местные жители вежливо попросили перестать шуметь молодых людей, на них посыпались оскорбления и молодые люди вместо того, чтобы вести себя тише, запрыгнули на машину и начали танцевать на крыше. Полицейской проверкой закончились молодежные танцы в Новосибирске. Плясать лезгинку молодые люди решили прямо на крыше машины. Крыша опасно прогнулась под ногами, но танцоров это не останавливало. Соседи вызвали патруль, вечеринка на этом закончилась. Теперь участников проверяет полиция.

2021-06-14T14:13:54+03:00