Сибирские азербайджанцы опираются на "чувство Локтя"

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В Иркутской области история прямо противоположная новосибирской.
Ранее судимый гражданин с ножами(да, двумя ножами), пытался напасть на полицейских. В ответ: предупреждение-выстрел в воздухе применение оружия по нападавшему. Все чётко по инструкции. При этом, в отличие от Новосибирска, возбуждается дело по 318 статье, то есть о нападении на полицейских. И никакая диаспора не истерит про невиновного, и полицейский произвол. Ну, прежде всего, потому что ситуация иная. Два ножа, судимый уголовник. Понятно, зачем пистолет доставали из кожуры. А кроме того, нападавший русский и полицейский русский. А русские в целом, люди весьма законопослушные. И понимают, что тут нет предмета для возмущения.
А вот последний оплот коммунистов (третий город России) - Новосибирск под угрозой. Нападение азербайджанцев на сотрудника ГИБДД вынесло наверх одну из близких связей мэра-коммуниста – главу азербайджанской диаспоры Бабаева Расима Сахиб-оглы,
Выяснили, что глава азербайджанской диаспоры Новосибирска Расим Бабаев некогда работал в УБНОН УВД, потом помогал мэру Анатолию Локтю в выборной компании (за это азербайджанской диаспоре бесплатно достаются земельные участки из муниципальной собственности под магазины, рынки и ТЦ), а его дочь заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска. Она организует закупки и принимает результаты.
Возможно, эти факты как-то объясняют, отчего новосибирское дело приняло такой странный характер. Напомню, там дело о нападении на полицейских до сих пор не возбуждено.
А может это просто совпадение. Ну бывает. Просто разрозненные факты. Глава диаспоры хорошо знаком с мэром, дочь работает у мэра, гаишник арестован, депутату, который возмутился происходящим глава диаспоры угрожает. Совершенно ничего общего.
А жена сотрудника полиции рассказала журналистам, что угрозы семье все же были.
А вот последний оплот коммунистов (третий город России) - Новосибирск под угрозой. Нападение азербайджанцев на сотрудника ГИБДД вынесло наверх одну из близких связей мэра-коммуниста – главу азербайджанской диаспоры Бабаева Расима Сахиб-оглы,
Выяснили, что глава азербайджанской диаспоры Новосибирска Расим Бабаев некогда работал в УБНОН УВД, потом помогал мэру Анатолию Локтю в выборной компании (за это азербайджанской диаспоре бесплатно достаются земельные участки из муниципальной собственности под магазины, рынки и ТЦ), а его дочь заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска. Она организует закупки и принимает результаты.
Возможно, эти факты как-то объясняют, отчего новосибирское дело приняло такой странный характер. Напомню, там дело о нападении на полицейских до сих пор не возбуждено.
А может это просто совпадение. Ну бывает. Просто разрозненные факты. Глава диаспоры хорошо знаком с мэром, дочь работает у мэра, гаишник арестован, депутату, который возмутился происходящим глава диаспоры угрожает. Совершенно ничего общего.
А жена сотрудника полиции рассказала журналистам, что угрозы семье все же были.
Биография главы азеров в Новосибирске очень примечательна. В прошлом зам. начальника 1 отдела УБНОН УВД по Н-ской области. Со слов его бывших коллег, Бабаев прославился тем, что в последние годы службы «чудом спасся» от посадки за закрывание глаз на дела наркобарыг. По нему и его подельникам активно работало УСБ. Ведомством характеризовался как «экстремист, ведёт осторожный образ жизни, соблюдает повышенные меры конспирации, обладает широкими внеслужебными криминальными связями».
По увольнению работал старшим судебным приставом Октябрьского района Нска. С 2012 года его основной кормушкой стало ООО "Союздорстрой", которое в мае 2021 фигурировало в ряде уголовных дел по коррупции в областном Минтрансе. Представитель Союздорстроя «убеждал» чиновников принять некачественные работы по ремонту дорог. Дочь Расима – Инга опять же по счастливому совпадению заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска, организует закупки и принимает результаты.
Имеет легальное прикрытие для официальных контактов в виде участия в этно-НКО. Помимо распила бабла на развитие дорог Нска Бабаев кормится на Хилокском, Центральном, Ленинском, «на Молодёжной» рынках, ТЦ на Речном Вокзале, ООО «Араслан» (алкопроизводство).
Силовиками фиксировались денежные транши на счета вора в законе «Юсифа Шамхорского» (в розыске за тяжкие преступления) - зятя главы Службы безопасности президента Азербайджана. Юсиф через Бабаева пытался поставить "смотрящего" за Новосибирском.
В свободное время Бабаев промышляет угрозами и давлением на местных политиков и журналистов, обещая встреч с агрессивно настроенной, вооруженной азербайджанской молодёжью.
Если местные силовики хотят чтобы исполнялся закон джунглей, а не закон РФ, то уже Центру придётся сделать вывод, что Акелла промахнулся и его ждет смена.
Не подставят ли Локтя связи с шакалами Табаки этническими ОПГ? В преддверие выборов коммунистам можно только посочувствовать.
Я уже писал, что эта история может этаким стать краш тестом. Сделают из полицейского Гусева нашего Дерека Шовина - в следующий раз патрульные просто не станут задерживать злодея. Зачем? А если это станет массовым, то... Я думаю и не надо объяснять дальше ничего.
Повторю: пересмотрите новости из США за последний год.
Они не про противостояние чёрных и белых. Они про то, что происходит, когда государство теряет функции и авторитет, прогибаясь под леваков/проекты Сороса/диаспоры/кого угодно.
И только что пришла новость:
В отношении должностных лиц СУ Новосибирска, принимавших решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции, который в ходе задержания 28 мая ранил 19-летнего парня из табельного оружия, проводится проверка по личному поручению Председателя СК России.
Руководителю СУ по Новосибирской области поручено немедленно доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также ходатайства об избрании сотруднику меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат.
автор твита - Maski-Shou
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По увольнению работал старшим судебным приставом Октябрьского района Нска. С 2012 года его основной кормушкой стало ООО "Союздорстрой", которое в мае 2021 фигурировало в ряде уголовных дел по коррупции в областном Минтрансе. Представитель Союздорстроя «убеждал» чиновников принять некачественные работы по ремонту дорог. Дочь Расима – Инга опять же по счастливому совпадению заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска, организует закупки и принимает результаты.
Имеет легальное прикрытие для официальных контактов в виде участия в этно-НКО. Помимо распила бабла на развитие дорог Нска Бабаев кормится на Хилокском, Центральном, Ленинском, «на Молодёжной» рынках, ТЦ на Речном Вокзале, ООО «Араслан» (алкопроизводство).
Силовиками фиксировались денежные транши на счета вора в законе «Юсифа Шамхорского» (в розыске за тяжкие преступления) - зятя главы Службы безопасности президента Азербайджана. Юсиф через Бабаева пытался поставить "смотрящего" за Новосибирском.
В свободное время Бабаев промышляет угрозами и давлением на местных политиков и журналистов, обещая встреч с агрессивно настроенной, вооруженной азербайджанской молодёжью.
Если местные силовики хотят чтобы исполнялся закон джунглей, а не закон РФ, то уже Центру придётся сделать вывод, что Акелла промахнулся и его ждет смена.
Не подставят ли Локтя связи с шакалами Табаки этническими ОПГ? В преддверие выборов коммунистам можно только посочувствовать.
Я уже писал, что эта история может этаким стать краш тестом. Сделают из полицейского Гусева нашего Дерека Шовина - в следующий раз патрульные просто не станут задерживать злодея. Зачем? А если это станет массовым, то... Я думаю и не надо объяснять дальше ничего.
Повторю: пересмотрите новости из США за последний год.
Они не про противостояние чёрных и белых. Они про то, что происходит, когда государство теряет функции и авторитет, прогибаясь под леваков/проекты Сороса/диаспоры/кого угодно.
И только что пришла новость:
В отношении должностных лиц СУ Новосибирска, принимавших решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции, который в ходе задержания 28 мая ранил 19-летнего парня из табельного оружия, проводится проверка по личному поручению Председателя СК России.
Руководителю СУ по Новосибирской области поручено немедленно доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также ходатайства об избрании сотруднику меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат.
автор твита - Maski-Shou
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Дело на контроле.
Очень хорошо.
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