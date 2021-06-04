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Сибирские азербайджанцы опираются на "чувство Локтя"

Сибирские азербайджанцы опираются на "чувство Локтя" (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 13:44
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   диаспоры   криминал   
1304
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В Иркутской области история прямо противоположная новосибирской.

Источник:

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Метки: Россия   диаспоры   криминал   
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18  комментариев
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77k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Из всей мути самое главное - что производство по уголовному делу передано в Центральный аппарат СК России.
Дело на контроле.
Очень хорошо.
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3k
Олег Белов 2 часа назад
Совпадение?
Ссылка www.youtube.com
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11k
Михалыч 2 часа назад
Всю пиковую мафию надо разогнать. Воров в законе - расстрелять. Всё полученное незаконно - конфисковать. Чиновников - посадить.
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11k
Михалыч 2 часа назад
"пистолет доставали из кожуры" ???
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111k
InfoVoin Автор поста 3 часа назад
(вчерашнее) Ростислав 14:49

Благодарю за поддержку
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111k
InfoVoin Автор поста 3 часа назад
Спасибо ВСЕМ кто поддержал новосибирского депутата ( Он попросил это передать Вам, когда написал мне в ВК)
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12k
хз 3 часа назад
Если показательно диаспору и прикормленных ею на место не поставят, то про Россию как государство можно вообще не говорить, чины от МВД и СК на местах не только честь и совесть продали, но и страх перед центром потеряли, а раз так, то центр значит роли не играет и ничего не контролирует.
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29
Дядя Витя 3 часа назад
МИНУС. "последний оплот коммунистов (третий город России) - Новосибирск" - какая взаимосвязь? Хорошо не Омск - а то бы к коммунистам ещё бы и Колчака пришил!
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