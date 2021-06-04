Сибирские азербайджанцы опираются на "чувство Локтя"

Биография главы азеров в Новосибирске очень примечательна. В прошлом зам. начальника 1 отдела УБНОН УВД по Н-ской области. Со слов его бывших коллег, Бабаев прославился тем, что в последние годы службы «чудом спасся» от посадки за закрывание глаз на дела наркобарыг. По нему и его подельникам активно работало УСБ. Ведомством характеризовался как «экстремист, ведёт осторожный образ жизни, соблюдает повышенные меры конспирации, обладает широкими внеслужебными криминальными связями». ~@adv@~ По увольнению работал старшим судебным приставом Октябрьского района Нска. С 2012 года его основной кормушкой стало ООО "Союздорстрой", которое в мае 2021 фигурировало в ряде уголовных дел по коррупции в областном Минтрансе. Представитель Союздорстроя «убеждал» чиновников принять некачественные работы по ремонту дорог. Дочь Расима – Инга опять же по счастливому совпадению заместитель департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска, организует закупки и принимает результаты. Имеет легальное прикрытие для официальных контактов в виде участия в этно-НКО. Помимо распила бабла на развитие дорог Нска Бабаев кормится на Хилокском, Центральном, Ленинском, «на Молодёжной» рынках, ТЦ на Речном Вокзале, ООО «Араслан» (алкопроизводство). Силовиками фиксировались денежные транши на счета вора в законе «Юсифа Шамхорского» (в розыске за тяжкие преступления) - зятя главы Службы безопасности президента Азербайджана. Юсиф через Бабаева пытался поставить "смотрящего" за Новосибирском. В свободное время Бабаев промышляет угрозами и давлением на местных политиков и журналистов, обещая встреч с агрессивно настроенной, вооруженной азербайджанской молодёжью. Если местные силовики хотят чтобы исполнялся закон джунглей, а не закон РФ, то уже Центру придётся сделать вывод, что Акелла промахнулся и его ждет смена. Не подставят ли Локтя связи с шакалами Табаки этническими ОПГ? В преддверие выборов коммунистам можно только посочувствовать. Я уже писал, что эта история может этаким стать краш тестом. Сделают из полицейского Гусева нашего Дерека Шовина - в следующий раз патрульные просто не станут задерживать злодея. Зачем? А если это станет массовым, то... Я думаю и не надо объяснять дальше ничего. Повторю: пересмотрите новости из США за последний год. Они не про противостояние чёрных и белых. Они про то, что происходит, когда государство теряет функции и авторитет, прогибаясь под леваков/проекты Сороса/диаспоры/кого угодно. И только что пришла новость: В отношении должностных лиц СУ Новосибирска, принимавших решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции, который в ходе задержания 28 мая ранил 19-летнего парня из табельного оружия, проводится проверка по личному поручению Председателя СК России. Руководителю СУ по Новосибирской области поручено немедленно доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также ходатайства об избрании сотруднику меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат. автор твита - Maski-Shou

2021-06-04T13:44:19+03:00