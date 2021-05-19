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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4895 постов • 664 подписчика подписаться
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Кто выступал за Россию на Евровидении с 1994 по 2021 года

Кто выступал за Россию на Евровидении с 1994 по 2021 года (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 09:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   евровидение   знаменитости   интересно   конкурс   музыка   
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Россия впервые выступила на "Евровидении" в 1994 году и с тех пор успела отправить на конкурс множество исполнителей. Предлагаю вам узнать, кто выступал за Россию на этом конкурсе.

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Метки: Россия   видео   евровидение   знаменитости   интересно   конкурс   музыка   
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4  комментария
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14k
ЦСКА 2 часа назад
Джигурда будет иметь успех в этом петушатнике...
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27
Виталий Гор 14 минут назад
Хоть кто-нибудь вспомнит сами песни, напоет мелодию или просто скажет название?
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−3
kolpitsa 43 минуты назад
пи-дарасье ...
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971
Алексей 2 часа назад
господибожемой!
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