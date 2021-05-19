Кто выступал за Россию на Евровидении с 1994 по 2021 года

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Россия впервые выступила на "Евровидении" в 1994 году и с тех пор успела отправить на конкурс множество исполнителей. Предлагаю вам узнать, кто выступал за Россию на этом конкурсе.
Все российские участники международного конкурса песни
За всё время участия была одержана одна победа в 2008 году. Ее России принес Дима Билан с песней «Believe». Также российские исполнители несколько раз занимали вторые и третьи места.
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