Композитор Александр Журбин, визит депутатши

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Мексиканку спросили — что ей интересно было бы посмотреть в Советском Союзе, с кем познакомиться?Депутатша ответила, что в молодости занималась музыкой и ей было бы интересно узнать, как в Советском Союзе обстоят дела в этой отрасли народного хозяйства.Решено было показать так сказать товар лицом. Самым подходящим для обаяния депутатши признали Журбина — 36 лет, член КПСС, на тот момент автор 6 мюзиклов, 3 опер (в том числе первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»), 2 симфоний и нескольких концертов для фортепиано с оркестром. Это не считая многочисленных песен и мелодий к фильмам.В назначенное время в квартиру к Журбину приехала депутатша в сопровождении переводчика и сопровождающего.Познакомились, сели пить чай. Журбин, что называется распустил хвост и рассказал обо всех своих достижениях.Потрясенная депутатша слушала с открытым ртом про рок-оперы и симфонии, вынуждена была признать, что в Мексике нет и близко ничего подобного. Журбин сыграл несколько своих мелодий на рояле.Депутатша, что называется «була у захваті».Наконец, Журбин вспомнил, что его гостья тоже имеет какое-то отношение к музыке и предложил ей сыграть что-нибудь.Депутатша отказывалась, говорила, что она никоим образом не может даже и подумать, сесть за инструмент после великого Журбина, ведь его рок-оперу сыграли (подумать только!) уже около 2 тысяч раз.После таких лестных слов гостьи, Журбин удалился к тумбочке, достал одну из своих пластинок, надписал и одарил ею депутатшу.Но Журбин снисходительно настаивал.— Ну, хорошо, — наконец-то сдалась депутатша. — В молодости, я сочинила одну песню. Сейчас я вам её исполню.Мексиканка села за инструмент и сыграла. И даже спела.Повисла звенящая тишина. У всех трёх советских товарищей отвалилась челюсть.Журбин что-то лепетал про то, что он считал эту песню народной. Но нет. Автор мелодии и слов сидела за его роялем собственной персоной.Это была Консуэло Веласкес.И её «Bésame mucho».