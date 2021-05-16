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Композитор Александр Журбин, визит депутатши

Композитор Александр Журбин, визит депутатши (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 23:07
Метки: Bésame mucho   Консуэло Веласкес   конфуз вышел   
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Летом 1981 года в квартире молодого, но уже супер-успешного советского композитора Александра Журбина раздался телефонный звонок.
В СССР в составе делегации приехала какая-то депутатша конгресса Мексики. Советский Союз имел виды на Мексику, поэтому заигрывал и старался по возможности обаять разных деятелей из этой развивающейся страны.

Источник:

Метки: Bésame mucho   Консуэло Веласкес   конфуз вышел   
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9  комментариев
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15k
Maks Es 7 часов назад
Ну так назовите ещё одну песню К.Веласкес. И не назовёте.
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16k
Юрий 10 минут назад
Эта же история, только со слов самого Журбина....
https://snob.ru/profile/28646/blog/112819https://snob.ru/profile/28646/blog/112819
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2k
ддт 6 часов назад
"Депутатша, что называется «була у захваті»"...Я уж подумал, что дальше будет ещё и того, но, слава богу, нет....Всё обошлось без пошлости...
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30k
KiploksAKS 7 часов назад
А что она сочинила кроме "Бесса ме мучо"?
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