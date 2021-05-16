Юлия сыграет Стрелку или Белку, за 2 миллиарда

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«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?»Спорить с профессионалами довольно сложно. Раз он сказал - блевать, значит будут блевать.Получается проблёвка за 2 миллиарда.Актриса из Пскова Пересильд очень известна. Нет, ролей её я навскидку просто так не вспомню, зато у неё есть две дочери от 69-летнего режиссёра Учителя, который, как уверяет Википедия, до сих пор женат не на Юле.Впрочем, личная жизнь - это личная жизнь. Может даже с Абрамовичем жить, нам-то какое дело?Гораздо важнее новость о том, что США исследуют Марс, а вслед за ними на днях на поверхность Красной планеты опустились китайцы.Мы не вторые. И даже не третьи, потому что, чтобы стать третьими, нужно всё-таки оказаться на Марсе. У нас же - какой, к чёрту Марс? - Юля Пересильд летит в космос для фильма. Снять его на Земле - правда жизни не позволяет, наверное.Режиссёр фильма «Вызов» известен своей работой над фильмом «Текст», в котором Асмус теребила сосочки. Мне даже страшно представить, зачем отправляют Юлию на МКС - чтобы что? Чтобы тоже снять сиськи, но уже в невесомости?Космодром Восточный до сих пор не достроен. Летаем на Союзах, которым полвека. Америка впереди - посмотрите снимки Хаббла, они подошли к границе Вселенной! Китай обогнал нас на 55 миллионов километров - именно столько составляет минимальное расстояние от Земли до Марса.Зато мы отправляем в космос бледную Юлю. Как Незнайку на Луну, примерно с тем же смыслом.Нет, я, конечно, желаю всем добра и света. Юле - проблеваться, режиссёру Текста - хороших сцен.Тому же, кто придумал проплатить наши деньги на такую феерическую чушню, хочется пожелать хоть немного стыда и совести.Вот интересно, почему у государства нет денег, чтобы кому нибудь пересадить почку бесплатно и спасти жизнь, а не ждать квоту до смерти, ну или закупить какие нибудь дорогостоящие препараты для больных детей, чьи родители не смогут себе этого позволить?Наверное потому что это просто спасёт чью то жизнь.А там вполне возможно фильм получит какую нибудь местную премию. Это ценнее - искусство бессмертно.