Юлия сыграет Стрелку или Белку, за 2 миллиарда

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Довольно бледная актриса Юлия Пересильд, играющая также довольно бледно, пакует чемоданы, чтобы лететь на МКС. Там будут снимать великое и большое кино.
По словам космонавта Корниенко, полёт будет стоить 2 миллиарда рублей. Именно в эту сумму он оценил 10-дневное пребывание на станции Пересильд с режиссёром.
По словам космонавта Корниенко, полёт будет стоить 2 миллиарда рублей. Именно в эту сумму он оценил 10-дневное пребывание на станции Пересильд с режиссёром.
«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?»
Спорить с профессионалами довольно сложно. Раз он сказал - блевать, значит будут блевать.
Получается проблёвка за 2 миллиарда.
Актриса из Пскова Пересильд очень известна. Нет, ролей её я навскидку просто так не вспомню, зато у неё есть две дочери от 69-летнего режиссёра Учителя, который, как уверяет Википедия, до сих пор женат не на Юле.
Впрочем, личная жизнь - это личная жизнь. Может даже с Абрамовичем жить, нам-то какое дело?
Гораздо важнее новость о том, что США исследуют Марс, а вслед за ними на днях на поверхность Красной планеты опустились китайцы.
Мы не вторые. И даже не третьи, потому что, чтобы стать третьими, нужно всё-таки оказаться на Марсе. У нас же - какой, к чёрту Марс? - Юля Пересильд летит в космос для фильма. Снять его на Земле - правда жизни не позволяет, наверное.
Режиссёр фильма «Вызов» известен своей работой над фильмом «Текст», в котором Асмус теребила сосочки. Мне даже страшно представить, зачем отправляют Юлию на МКС - чтобы что? Чтобы тоже снять сиськи, но уже в невесомости?
Космодром Восточный до сих пор не достроен. Летаем на Союзах, которым полвека. Америка впереди - посмотрите снимки Хаббла, они подошли к границе Вселенной! Китай обогнал нас на 55 миллионов километров - именно столько составляет минимальное расстояние от Земли до Марса.
Зато мы отправляем в космос бледную Юлю. Как Незнайку на Луну, примерно с тем же смыслом.
Нет, я, конечно, желаю всем добра и света. Юле - проблеваться, режиссёру Текста - хороших сцен.
Тому же, кто придумал проплатить наши деньги на такую феерическую чушню, хочется пожелать хоть немного стыда и совести.
Вот интересно, почему у государства нет денег, чтобы кому нибудь пересадить почку бесплатно и спасти жизнь, а не ждать квоту до смерти, ну или закупить какие нибудь дорогостоящие препараты для больных детей, чьи родители не смогут себе этого позволить?
Наверное потому что это просто спасёт чью то жизнь.
А там вполне возможно фильм получит какую нибудь местную премию. Это ценнее - искусство бессмертно.
Спорить с профессионалами довольно сложно. Раз он сказал - блевать, значит будут блевать.
Получается проблёвка за 2 миллиарда.
Актриса из Пскова Пересильд очень известна. Нет, ролей её я навскидку просто так не вспомню, зато у неё есть две дочери от 69-летнего режиссёра Учителя, который, как уверяет Википедия, до сих пор женат не на Юле.
Впрочем, личная жизнь - это личная жизнь. Может даже с Абрамовичем жить, нам-то какое дело?
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Гораздо важнее новость о том, что США исследуют Марс, а вслед за ними на днях на поверхность Красной планеты опустились китайцы.
Мы не вторые. И даже не третьи, потому что, чтобы стать третьими, нужно всё-таки оказаться на Марсе. У нас же - какой, к чёрту Марс? - Юля Пересильд летит в космос для фильма. Снять его на Земле - правда жизни не позволяет, наверное.
Режиссёр фильма «Вызов» известен своей работой над фильмом «Текст», в котором Асмус теребила сосочки. Мне даже страшно представить, зачем отправляют Юлию на МКС - чтобы что? Чтобы тоже снять сиськи, но уже в невесомости?
Космодром Восточный до сих пор не достроен. Летаем на Союзах, которым полвека. Америка впереди - посмотрите снимки Хаббла, они подошли к границе Вселенной! Китай обогнал нас на 55 миллионов километров - именно столько составляет минимальное расстояние от Земли до Марса.
Зато мы отправляем в космос бледную Юлю. Как Незнайку на Луну, примерно с тем же смыслом.
Нет, я, конечно, желаю всем добра и света. Юле - проблеваться, режиссёру Текста - хороших сцен.
Тому же, кто придумал проплатить наши деньги на такую феерическую чушню, хочется пожелать хоть немного стыда и совести.
Вот интересно, почему у государства нет денег, чтобы кому нибудь пересадить почку бесплатно и спасти жизнь, а не ждать квоту до смерти, ну или закупить какие нибудь дорогостоящие препараты для больных детей, чьи родители не смогут себе этого позволить?
Наверное потому что это просто спасёт чью то жизнь.
А там вполне возможно фильм получит какую нибудь местную премию. Это ценнее - искусство бессмертно.
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Ссылки по теме:
- Curiosity - пять лет на Марсе
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И что самое забавное, потом эта актриса, фильм которой проплатили из госсредств будет кричать какое у нас плохое государство, по примеру какой-нибудь Хаматовой и кто там с ней ещё (стараюсь их не запоминать). И отчасти будет права. В той части, что не надо выделять госсредства на бездарное кино.
https://www.kinopoisk.ru/film/843649/box/https://www.kinopoisk.ru/film/843649/box/
минус
Avtor Vi zabili chto SSSR poslal zond na Mars ewe 50 let nazad.Zabili i pro to chto etot zond sovershil pervuyu myahguyu posadku na Mars i tam prorabotal 20 sekund. Vi namereno iskazhaete istoricheskie danie ili Vam amerikanci zaplachivayut za takie uslugi ?
М-м-м!!! Яркая мысль, кстати)))