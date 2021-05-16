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Юлия сыграет Стрелку или Белку, за 2 миллиарда

Юлия сыграет Стрелку или Белку, за 2 миллиарда (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 16:53
Метки: Пересильд   актриса   космос   
590
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Довольно бледная актриса Юлия Пересильд, играющая также довольно бледно, пакует чемоданы, чтобы лететь на МКС. Там будут снимать великое и большое кино.
По словам космонавта Корниенко, полёт будет стоить 2 миллиарда рублей. Именно в эту сумму он оценил 10-дневное пребывание на станции Пересильд с режиссёром.

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Метки: Пересильд   актриса   космос   
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31  комментарий
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42
Елена Букреева 2 часа назад
Нормальная актриса, неплохо играет. Да и платить разве за ее командировку будет государство?
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9k
Kucher Полчаса назад
Потом будет агрессивная рекламная компания из каждого утюга. А потом действительно будут блевать, зрители, прям в кинозалах.
И что самое забавное, потом эта актриса, фильм которой проплатили из госсредств будет кричать какое у нас плохое государство, по примеру какой-нибудь Хаматовой и кто там с ней ещё (стараюсь их не запоминать). И отчасти будет права. В той части, что не надо выделять госсредства на бездарное кино.
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4k
Алексей 37 минут назад
Бледная она потому что отправят её экономклассом.
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202k
Барон Мюнхгаузен 44 минуты назад
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202k
Барон Мюнхгаузен 44 минуты назад
кемер опять чё-то высрал?
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41k
parallax Час назад
Будет парой Тому Крузу.
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42k
doker Час назад
Не те собачки пошли, ох, не те...

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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Пусть Лайку сыграет и так же закончит!
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
это будет самый дорогой фильм в истории человечества
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63
Sergei Андрей 18 минут назад
Что за сериал?
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
куета, а не пост. Одно другому не мешает (кино и марс), к тому же будем первые, кто в космосе кино снимет, пусть [мат] локти кусает.
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6k
Administrator 2 часа назад
будет блевать или нет решается на тренировках, на земле
минус
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
"Мы не вторые. И даже не третьи, потому что, чтобы стать третьими, нужно всё-таки оказаться на Марсе."
Avtor Vi zabili chto SSSR poslal zond na Mars ewe 50 let nazad.Zabili i pro to chto etot zond sovershil pervuyu myahguyu posadku na Mars i tam prorabotal 20 sekund. Vi namereno iskazhaete istoricheskie danie ili Vam amerikanci zaplachivayut za takie uslugi ?
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Бледная актриса... Да ну, Вань, побойся Бога. Зырь как роскошно.
Ссылка vk.com
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Чтобы тоже снять сиськи, но уже в невесомости?"
М-м-м!!! Яркая мысль, кстати)))
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4k
Бу 2 часа назад
Все правильно написано
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6k
Шурави 2 часа назад
Отдуплись Ваня, опять х.иту постишь, хоть информацию проверял бы. И про марс не первые и не вторые - ты уверен? Хватит постить дерьмо.
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