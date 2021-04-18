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Майор быстро наказал кавказцев за кражу: Миротворцы РФ

Майор быстро наказал кавказцев за кражу: Миротворцы РФ (1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 20:47
Метки: армейские байки   армейские истории   армейский юмор   миротворцы РФ   

Случай этот произошел в той самой, тогда еще непризнанной кавказской республике. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

Александр Клишин

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Для поддержания мира и спокойствия в этой непризнанной кавказской республике, тусовался российский контингент, занимаясь традиционным для русских военных времяпрепровождением: действовал на нервы Мировому Сообществу и мешал насаждению демократии и европейских ценности. Это если по крупному.

А по мелочи у нас были свои цели, не столь одобряемые руководством, но нежно ценимые личным составом: море, вино, шашлыки и прочие неуставные способы скрасить суровый армейский быт. Наверху в горах, где сидели мы, перечисленного было мало, но по мере уменьшения высоты над уровнем моря количество данных радостей увеличивалось в геометрической прогрессии, так что на уровне собственно моря, оно достигало апогея.

И вот там, в этой самой точке, кто-то додумался поставить автопарк. Часть автопарка занималась обслуживанием дежурной техники а в другой, дальней части, стояли КАМАЗы на хранении. Чтобы были. Почти сотня машин в два ряда до горизонта. Это я так, на всякий случай поясняю.

Командовал этим капитан, назовем его "Тузиков". Как он и его бойцы умудрились прозевать раму с колесами коробкой и кузовом и как они обнаружили что один из КАМАЗов в этих рядах - это тупо кабина и кузов стоящие на сложенных из камней столбиках, я, признаться не в курсе, хотя версии есть. Да это и не важно. Самое веселое началось когда Тузиков начал думать что делать.

"Явка с повинной... Может срок скостят", - подумал он и пошел сдаваться майору, пусть будет "Алабаеву", который был делегатом от Департамента Любви к Родине и занимался вопросами хищения военного имущества. Поскольку мы, как саперы, имели дело со взрывчаткой, то Алабаев в наших кишках сидел так глубоко, что его шнурки из ноздрей торчали. Но мужик он был, для своей должности, нормальный, закрывал глаза на мелкую дурь бойцов, встретив во время вылазки за чачей в селе, делал вид что не узнал и, периодически, за той же чачей делился веселыми историями из своей практики, одну из которых я вам сейчас и рассказываю.

Алабаев выслушал Тузикова, потом откинулся на спинку кресла затрофеенного где-то в раздолбанном санатории и посмотрел в окно...

- Посадят тебя, капитан... Сто пудов посадят... Как в камеру заходить знаешь? Я те сейчас объясню...
Побледневший Тузиков сполз по стенке.
- Это если не найдем пропажу...
- А шансы есть? - прохрипел потерявший голос капитан, - Там уже травища, много времени прошло.
- Дело банальное и пера Агаты Кристи недостойное. Не надо Пуаро быть чтобы понять что утараканили местные. Они бы воевали хоть в половину так же хорошо как воруют, давно бы уже Тбилиси штурмом брали... И мотив тоже кристально ясен - у местных КАМАЗов много, только по старой кавказской традиции задрочены они уже как тот ослик. Поэтому кабина с кузовом им не нужна - своих полно, а вот рама с движком и агрегатами еще в масле нужна позарез.
- И как мы его найдем?
- Ты, капитан, правда автомобилист или купил диплом?
- П-правда...
- Смотри - проверю... Скажи мне, как автомобилист, у тебя КАМАЗы какие?
- Армейские, ясен хер, полноприводные...
- Он от обычного с виду отличается?
- Да...
- Ну так в чем проблема? Такие самоделки с гражданской кабиной на армейском шасси и в России то редкость, а уж тут - один единственный катается. Иди ищи его. Как найдешь - ко мне. Будем думать как заставить отдать.
- А где-ж я его искать буду? Ходить и в каждый двор заглядывать?
- Капитан, ты у нас такой дурак по субботам, али как? Это цитата - не обижайся. Нахер им КАМАЗ во дворе держать? Он им нужен чтобы мандарин-апельсин возить. Если там травища уже, то давно "отстояли" его и теперь во всю гоняют. Садись в кафешку возле Псоу и жди пока он сам к тебе приедет.

КАМАЗ нашелся буквально через два дня. Радостный Тузиков доложил Алабаеву, что искомая машина проехала через границу в сторону Сочи, а на следующий день вернулась обратно и показал записанный на салфетке номер.

- Через границу... - Алабаев хищно улыбнулся, - Договорились таки там с кем-то... Время скажи - посмотрим кто там такой договороспособный... И чур коньяк и шашлыки пополам.
- Какой коньяк и шашлыки?
- Которые они тебе занесут чтоб ты зла на них не держал. С местными говорить не хочу - по своим каналам сработаем. Иди и жди. Скоро придут мирится.

И они пришли. Целая делегация во главе с аксакалами посыпавшими голову пеплом и каявшимися что воспитали столь недостойное ворье, позор на их седые головы. Сзади, не забывая поддакивать, толпа родственников катила утыренное некогда шасси. С учетом того что для того чтобы провернуть хищение нужна была помощь всего клана, покаяние выглядело несколько наигранным, но на радостях Тузиков их простил, благо объем "извинений" в литрах и баранах был внушительным.

Приехавший за своей долей Алабаев объяснил как он это организовал. Было все до обидного просто - сообщил коллегам с границы о "договороспособных" сотрудниках и в качестве ответной любезности попросил перекрыть въезд в страну, без объяснений, всему семейству новых владельцев краденного шасси. А если уж очень сильно будут просить, чтоб слегка намекнули, про военных, у которых те взяли кое что не спросив в безвозмездное пользование...

А это был удар. Учитывая что в маленькой непризнанной республике с работой было не просто туго - вообще никак, запрет на въезд в Россию ставил крест не только на бизнесе и работе, но даже на возможности завести семью, потому что как ты ее кормить будешь, нищеброд? Огородом что-ли? А главное - краденное шасси теряло решительно всякую ценность, поскольку нахер оно нужно тогда?

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Метки: армейские байки   армейские истории   армейский юмор   миротворцы РФ   
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Dmitry_61rus 37 минут назад
А какие тонкие намеки про республику, мандарины и поездки в Сочи. Знаем, были прошлым летом. Экскурсовод, абхазка, на Рицце сама предупреждала за карманами следить.
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