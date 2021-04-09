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На кормежку становись: козлята пьют молоко из бутылочек

На кормежку становись: козлята пьют молоко из бутылочек (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 12:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   еда   животные   козлята   милота   молоко   ферма   
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В сети набирает популярность видеоролик, снятый на одной из ферм. Главными героями стали козлята, которые вышли на завтрак и начали пить молоко из бутылок.

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Метки: видео   еда   животные   козлята   милота   молоко   ферма   
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