Очередная серия сериала о таксистах."Дверь открой, мразь!"

В Воронеже женщина вызвала такси от Яндекса и с самого начала была недовольно буквально всем: якобы встречал на другом месте, ехал очень медленно, пропускал встречные авто и т.п.

В итоге терпение водителя кончилось, и он отказался везти барышню.



Тогда ей снесло крышу. В итоге она ударила водителя, сломала ручку и пожелала ему побыстрее умереть.