Очередная серия сериала о таксистах."Дверь открой, мразь!"

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Кино снято в Воронеже! Запасаемся попкорном!
В Воронеже женщина вызвала такси от Яндекса и с самого начала была недовольно буквально всем: якобы встречал на другом месте, ехал очень медленно, пропускал встречные авто и т.п.
В итоге терпение водителя кончилось, и он отказался везти барышню.
Тогда ей снесло крышу. В итоге она ударила водителя, сломала ручку и пожелала ему побыстрее умереть.
В итоге терпение водителя кончилось, и он отказался везти барышню.
Тогда ей снесло крышу. В итоге она ударила водителя, сломала ручку и пожелала ему побыстрее умереть.
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П.С я знаю, что жлобов и конченных хватает и стой стороны.
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оффтоп
до недавнего времени менты с удовольствием использовали провокации. К примеру, нервозный персонаж можно было угомонить в пару приёмов, не обязательно физических. Те же наоборот - молча стоят, как бараны и ждут, когда ситуация усугубится на столько, чтоб им (ментам) написать в протоколе не на одну галочку, а на пять сразу.
после "вези меня мразь" все почему-то автоматом встают на сторону таксёра, а среди них тоже не все д-артаньяны.
ну нет. с ним заключили договор на услуги, он обязан эти услуги предоставить. с какого момента, или при каких условиях он может от этого договора отказаться - это вопрос спорный и сложный, но сказать "это его дело" - это неверно.
мы начало не видели. стоял он у подъезда, или нет? втыкал он в мобильник, или нет? ехал он чересчур медленно? это всё не видно, но непохоже, что тётка это всё из пальца высосали.
а когда она начал нервничать, " я опаздываю, ну поехали уже" и т.д., он специально включил такого корректного тормоза.
она же не сразу истерить начала, а сначала вежливо его просила, а он сразу "могу остановить и просто идите нах".
в этом и провокация. ехал бы просто дальше, и всё было бы ровно, но ему надо свою правоту доказать?