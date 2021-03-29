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Очередная серия сериала о таксистах."Дверь открой, мразь!"

Очередная серия сериала о таксистах."Дверь открой, мразь!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 15:11
Метки: весна   психоз   такси   
663
1
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Кино снято в Воронеже! Запасаемся попкорном!

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Метки: весна   психоз   такси   
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32k
Лесли 🥰 5 часов назад
Я наверное одна кому стыдно задерживать водителя просто так))) Я вызываю такси, как приходит звонок, машина ожидает. Я выхожу сразу, сажусь, здороваюсь. Все, поехали. Почему у нас люди такие мрази??! Когда вы начнете уважать людей работающих в сфере обслуживания?! Тетка овца тупая, менопаузница старая!
П.С я знаю, что жлобов и конченных хватает и стой стороны.
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11k
info-kozirev Минуту назад
За такое хамство надо было лещей этой тупой суке насовать.
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−6
Е2е4 22 минуты назад
Спешит к доче, которую фура задавила?
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962
Андрей Полчаса назад
"Я тебе деньги плачу ты должен" - Честно убивает эта фраза . Что он должен !? Он должен тебя довезти и всё ! Он не обязан быть тебе другом ,психологом ,врачом , мужем , грушой для битья , для этого другой прейскурант . Лично я на месте водителя написал заявление в полицию , если у женщины не в порядке с головой ей не место в обществе !
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563
Артем 2 часа назад
ну почему в таксеры такие дегенераты идут? у них там видимо спецотбор какой. вот зачем на ровном месте бабу до истерики довел спрашивается?
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13k
Lynx 2 часа назад
Водила - провокатор. Нет, чтоб успокоить нерзвозную, типа - простите, дорожная обстановка всё такое, а только раскачивает.
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6k
Михаил Филиппов Lynx Час назад
офигеть. а он психологом должен быть? его дело везти а не объяснять и не уговаривать. Я не люблю таксистов, муда.ков навалом. но тут явно перебор еб..ти мадам
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13k
Lynx Михаил Филиппов 43 минуты назад
Работа с людьми подразумевает некоторые знания психологии.
___
оффтоп
до недавнего времени менты с удовольствием использовали провокации. К примеру, нервозный персонаж можно было угомонить в пару приёмов, не обязательно физических. Те же наоборот - молча стоят, как бараны и ждут, когда ситуация усугубится на столько, чтоб им (ментам) написать в протоколе не на одну галочку, а на пять сразу.
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11k
info-kozirev Lynx 22 минуты назад
Вася,психолог других денег стоит,второй момент,ее проблемы с какого хрена должны волновать водилу,она ему кто,друг,сестра,любовница?Нет обычный пассажир,который платит за провоз от точки А в точку Б,и все.
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2k
Semen 2 часа назад
Какой ужас... Водителю отдельный респект за сдерженность и терпимость. Пора таксистам бутылки в машине возить, весна...
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4k
schmubu 3 часа назад
она, конечно, истеричка, но он же её специально провоцирует. нахуа?
после "вези меня мразь" все почему-то автоматом встают на сторону таксёра, а среди них тоже не все д-артаньяны.
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2k
Raven White schmubu 2 часа назад
А, собственно, где провокация? Неуважение к людям стало нормой? Его тачка, его дело - везти дальше, или нет. Денег он не требовал, а наездов получил по самые не балуйся, так ещё от этой мамзели по очкам получил. Святой человек, я бы уже психанул и уже давал бы показания сотрудникам!
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4k
schmubu Raven White 2 часа назад
< его дело - везти дальше, или нет.
ну нет. с ним заключили договор на услуги, он обязан эти услуги предоставить. с какого момента, или при каких условиях он может от этого договора отказаться - это вопрос спорный и сложный, но сказать "это его дело" - это неверно.

мы начало не видели. стоял он у подъезда, или нет? втыкал он в мобильник, или нет? ехал он чересчур медленно? это всё не видно, но непохоже, что тётка это всё из пальца высосали.
а когда она начал нервничать, " я опаздываю, ну поехали уже" и т.д., он специально включил такого корректного тормоза.
она же не сразу истерить начала, а сначала вежливо его просила, а он сразу "могу остановить и просто идите нах".
в этом и провокация. ехал бы просто дальше, и всё было бы ровно, но ему надо свою правоту доказать?
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11k
info-kozirev schmubu 20 минут назад
На его месте я б ее сломал нахер,как только баба поднимает руку на мужчину,все,она становится спарринг-партнером,второй момент,психолог других денег стоит,и с чего бы ее проблемы должны волновать водилу.
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3k
Виталий Лынов 3 часа назад
Не , у меня нервы слабые , я бы её прибил
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12k
Объект реальности 4 часа назад
"Давайте просто молча доедем", но при этом не затыкается.
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4k
tamin 4 часа назад
Ну посмотрел первую минуту. Как любят таксюги сидеть в телефонах ковыряться. У него тут звонки пошли, ара мама звонит, акций газпрома купить надо. Во-вторых вот поясните мне. Я например покупаю телефон. По закону о защите прав покупателей нет такого, что покупатель продал мне телефон и через 2 дня эксплуатации такой звонит-не, у меня тут более выгодный клиент. Отдавай обратно. А таксюги каждый второй такой. В конце барышню довели, но этого таксюгу лишить лицензии и отправить копать карьеры. Задолбали. Скорее бы регулировать эту область стали. К чертям выгнать 80 % таксистов и отправить домой. А 10% охреневших как этот, мыть унитазы
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58k
Опиум для народа tamin 4 часа назад
На дороге боюсь только две категории водятлов - баб за рулём(пугаются при нестандартных ситуациях),а особенно-таксистов. Через одного-г"ндоны безбашенные и на ПДД срать хотели.
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4k
Sanar tamin 3 часа назад
Ну а тут то таксёр в чём не прав? Истеричка начала троить и в итоге сошла на полный неадекват со слезами. У меня был случай, парень молодой вроде чеченец, едем он ко мне обращается: если Вы не очень спешите, можно я остановлюсь с мамой поговорю 3-5 минут, я не вопрос вышел покурил, пять минут поехали дальше.
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4k
tamin Опиум для народа 3 часа назад
Даже не так. Они считают себя выше пдд. Добавь третью категорию. Каршеринг в руках пацана молодого и глупого. Раньше хоть денег не у всех было на машину. А теперь без опыта ездят нормального...
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4k
tamin Sanar 3 часа назад
Предложил завершить поездку на резонный аргумент не тыкать в телефоне постоянно а заняться дорогой. Доедешь. до точки, высади пассажира, обтыкайся. Я много раз фиксировал эту историю. А потом либо гонят, либо тупят адски. На дорогу-то некогда смотреть.
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148
Akel 5 часов назад
Жаба и гадюка
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55
alex 5 часов назад
тупая пи.зда!
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23k
Vazari 5 часов назад
Хакающая хабалка.
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27k
winergy2012 5 часов назад
Тут серьезным недо.ебом попахивает.
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1k
флоМастер 5 часов назад
почему закрыто ипа..ло этой вы.бл.яд.и.ны мы должны знать ее в лицо...
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