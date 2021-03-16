Снегоход сбил девочку во время масленичных гуляний в Свияжске

Девочка не успела уйти от столкновения и снегоход протащил ее на несколько метров вперед. Когда снегоход остановился, к нему подбежали несколько мужчин и начали наносить удары водителю. После непродолжительных препирательств управлявший снегоходом мужчина уехал с места происшествия.



Вскоре полицейские его задержали. Как оказалось, за рулем снегохода 31-летний мужчина находился первый раз. Несколько месяцев назад он освободился из колонии-поселения после отбывания наказания за «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»



Пострадавшая девочка получила травму плеча. Ей оказали помощь в больнице и отпустили домой.