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Снегоход сбил девочку во время масленичных гуляний в Свияжске

Снегоход сбил девочку во время масленичных гуляний в Свияжске (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Свияжск   видео   масленица   снегоход   татарстан   
460
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Во время народных гуляний по случае Масленицы в Свияжске, Татарстан, управлявший снегоходом мужчина сбил девочку. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

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Метки: Свияжск   видео   масленица   снегоход   татарстан   
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5  комментариев
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5k
JACKAL 2 часа назад
Мало подзатыльников дали козлу.
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9k
Rihovich 15 минут назад
А чего так мало о3,14здюлили? Вот прям обидно!
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
dima423 2 часа назад
вот тварина какая...мало ему нахлобучили, надо было стаскивать со снегохода и ногами пинать тварь чтоб на всю жизнь урок усвоил
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552
And Kkk 2 часа назад
Д@лб@ебы они есть везде. Дорвутся до технике и пофигу на всех и на все.
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