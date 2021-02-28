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Битва за будущее. Россия решила отвоевать назад самое главное

Битва за будущее. Россия решила отвоевать назад самое главное (1 видео)

Автор:
28 февраля 2021 21:24
Метки: Возрождение россии   Время-вперёд!   факты   

Как часто мы не знаем о тех действительно важных процессах, которые происходят в нашей стране? Почти всегда. Сегодня мы хотим рассказать вам как Россия приступила к избавлению от зависимости в семеноводстве, откуда взялась эта зависимость и почему казалось, что она с нами навсегда. А также о том, почему без этой темы все разговоры о полной продовольственной безопасности в будущем – несостоятельны.

Максим

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9  комментариев
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1k
Андрей Вырвихвист 4 часа назад
Россия для всех нас, будь то молдаване, украинцы, латыши и так далее, священная Метрополия. Да, правители наши обдолбыши, но тут пока ничего не поделаешь... А вот за Россию следует переживать и радеть. Она идёт правильным курсом. Так что всё, что во благо ей и во имя процветания и усиления её - всегда приятно и отрадно. Настоящая свобода Государства - это бесценно. У России она есть.
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248
Юрий 3 часа назад
Непонятно одно, почему это не делали 20 лет. Импорт нужно не замещать, а просто создавать свое лучше и экспортировать.И что-бы те, кто создает такой продукт жили не хуже чем европейцы.
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5k
RIZ deadening Юрий 3 часа назад
Знаешь почему так не делали ? Потому что у нас не предприниматели были , а барыги !!! А сейчас начинают появляться Предприниматели ! и они планируют уже долгоиграющие бизнесы !
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27k
lem02 RIZ deadening Час назад
Опять "начинают"!
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4k
onebibis 4 часа назад
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать
В Россию можно только верить."©
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3k
RALEXXX onebibis 2 часа назад
Давно пора, е@ёна мать,
Умом Россию понимать.

Игорь Губерман
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dampfer RALEXXX 2 часа назад
Губерманы лучше бы о Израиле беспокоились.

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