Битва за будущее. Россия решила отвоевать назад самое главное

Как часто мы не знаем о тех действительно важных процессах, которые происходят в нашей стране? Почти всегда. Сегодня мы хотим рассказать вам как Россия приступила к избавлению от зависимости в семеноводстве, откуда взялась эта зависимость и почему казалось, что она с нами навсегда. А также о том, почему без этой темы все разговоры о полной продовольственной безопасности в будущем – несостоятельны.