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Как Дед Кузьмич погубил батальон Горных Егерей Вермахта. Самый пожилой Герой Советского Союза

Как Дед Кузьмич погубил батальон Горных Егерей Вермахта. Самый пожилой Герой Советского Союза (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2021 13:36
Метки: Герой   СССР   вермахт   война   вторая мировая война   история   подвиг   фашисты   
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В феврале 42-го в деревню пришел батальон горных егерей вермахта - ему была поставлена задача скрытно выйти в тыл советских войск, прорвать фронт и разблокировать железную дорогу Великие Луки - Ржев. Батальон Горных Егерей Вермахта.

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Метки: Герой   СССР   вермахт   война   вторая мировая война   история   подвиг   фашисты   
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17  комментариев
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1.6M
Иван Кемеров 3 часа назад
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА - застрелите меня. На этой неделе 50-й раз. 700 раз за год этот дедушка убивает фрицев.
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Том Джоуд 16 минут назад
Эдельвейса в СССР не было. Кроме одного батальона. Но и он действовал в УССР. За Днепром его не было. Скорей всего, Кузьмич привел к костлявой, какое-нибудь вермахтовское подразделение. Что ни на йоту не умаляет его геройство. Полевой мог и приукрасить.
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