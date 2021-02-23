FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6692 поста • 1177 подписчиков подписаться
Новое > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Взрыв банкомата в Нидерландах

Взрыв банкомата в Нидерландах (1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: банкомат   нидерланды   преступность   

Грабителям не хватило на пиво, решили опустошить банкомат, замурованный в стену дома. И взрывчатка нашлась.
За происходящим наблюдают жители Нидерландов, видимо знакомые с игрой GTA

Денис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14739



Другие посты автора
Похожее видео
Грузовое судно чуть не раздавило рабочего при спуске на воду
Грузовое судно чуть не раздавило рабочего при спуске на воду
09:14:20
В эффектном timelapse-ролике рабочие показали впечатляющий объем работы, сделанный ими за три дня
В эффектном timelapse-ролике рабочие показали впечатляющий объем работы, сделанный ими за три дня
11:34:27
Конные полицейские присоединились к уроку сальсы
Конные полицейские присоединились к уроку сальсы
11:10:33
В Бразилии вас может ограбить даже ребенок
В Бразилии вас может ограбить даже ребенок
13:10:25
Кошка вступила в неравную схватку с собакой и её неадекватным хозяином
Кошка вступила в неравную схватку с собакой и её неадекватным хозяином
08:44:09
Поезд снёс застрявший на путях грузовик
Поезд снёс застрявший на путях грузовик
07:58:29
В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках
В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках
09:15:12
Овца повеселилась на батуте хозяина
Овца повеселилась на батуте хозяина
07:53:22
267
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: банкомат   нидерланды   преступность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Саня 2 часа назад
Хули,-цивилизация)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Роберт Шекли Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Рекламщик 43 минуты назад
Зачем взрывать, когда можно просто забрать?

В Уфе мужчина вывез банкомат из оживленного магазина

15 июля мужчина под видом рабочего зашел в один из супермаркетов Ленинского района. Обмотал банкомат пленкой , погрузил на тележку и спокойно ушёл.

Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере.

Полиция разыскивает злоумышленника
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Час назад
оторвать руки дауну с вертикальной сьемкой, из-за это самое главное не заснял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дикая страна, дикий народ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Борис Карабанов 59 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Конные полицейские присоединились к уроку сальсы Конные полицейские присоединились к уроку сальсы Овца повеселилась на батуте хозяина Овца повеселилась на батуте хозяина В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках Поезд снёс застрявший на путях грузовик Поезд снёс застрявший на путях грузовик В Бразилии вас может ограбить даже ребенок В Бразилии вас может ограбить даже ребенок
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Маленький секрет двери в воротах
0
12
Маленький секрет двери в воротах
Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже
0
22
Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже
Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка
5
73
Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка
Хвостатый эксперт ворвался в эфир
0
1
Хвостатый эксперт ворвался в эфир
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
2
101
Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
0
9
Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом
0
13
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом
Вкусный салат из свёклы «Розовый фламинго» на каждый день!
7
34
Вкусный салат из свёклы «Розовый фламинго» на каждый день!
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
4
66
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота
0
15
Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота
Популярное в сообществах
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
3
227
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
1
32
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое
0
17
"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое
Россияне подхватили грипп у птиц
0
5
Россияне подхватили грипп у птиц
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#история#природа#приколы#кино#девушки#комментарии#путешествия#транспорт
#фото#животные#прикол#СССР#сша#настроение#дети#новости#смешно#фотографии
#интересно#факты#Россия#картинки#прикольные#ситуации#еда#позитив#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться