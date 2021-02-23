Грабителям не хватило на пиво, решили опустошить банкомат, замурованный в стену дома. И взрывчатка нашлась.
За происходящим наблюдают жители Нидерландов, видимо знакомые с игрой GTA
Взрыв банкомата в Нидерландах (1 видео)
Грабителям не хватило на пиво, решили опустошить банкомат, замурованный в стену дома. И взрывчатка нашлась.
В Уфе мужчина вывез банкомат из оживленного магазина
15 июля мужчина под видом рабочего зашел в один из супермаркетов Ленинского района. Обмотал банкомат пленкой , погрузил на тележку и спокойно ушёл.
Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере.
Полиция разыскивает злоумышленника