Французский летчик против русского аса - 2 секунды решили исход боя

На торжества, посвященные 60-летию авиаполка "Нормандия-Неман", прибыла российская делегация из представителей ВВС России, ветеранов ВОВ и двух школьников из московской спецшколы, носящей имя "Нормандия-Неман". И был в числе приглашенных Александр Николаевич Харчевский. Тот самый, который со своим ведомым в 92 году к американцам летал на учебные бои.



Если кто не знает, в честь чего торжества и что там за "Нормандия-Неман", вот вам небольшая вводная.



"Нормандия-Неман - французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны против войск стран оси на советско-германском фронте в 1943—1945 годах. Изначально названия было "Нормандия" - оттуда было большинство летчиков. Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована истребителями Як-1 , позднее Як-9 и Як-3. 22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники эскадрилья была направлена на Западный фронт , где была включена в состав сначала 204-й бомбардировочной авиадивизии, а с апреля - 18 гвардейского истребительного полка 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии.



Летчики "Нормандия-Неман" принимали участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году. За время боевых действий на советско-германском фронте лётчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 подтверждённых победы, 36 неподтверждённых, и повредили более 80 немецких самолётов. Потери за время ведения боевых действий составили 42 лётчика. Всего за время ведения боевых действий через эскадрилью прошло 96 человек боевого личного состава.



28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман , приказом Верховного Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И. В. Сталина полку было присвоено почётное наименование "Неманский", и с тех пор он стал называться полком "Нормандия- Неман".



Ну а теперь вернемся к 2002 году.



В разгар торжества французские организаторы праздника решили спросить у Харчевского: "А вы хотели бы полетать на истребителе Мираж-2000"?



Конечно он хотел. Ведь до этого на этом самолете Александр еще не летал. Ну, французы привезли его в ангар. А там куча корреспондентов уже тусуются. Такое ощущение что французы это мероприятие заранее готовили и снова переспрашивают Харчевского при прессе: "Вы хотите слетать на Мираже"? И вновь утвердительный ответ.



"Ну, тогда мы предлагаем вам провести воздушный бой вот с этим летчиком" - и показывают на французского аса - заместителя командира эскадрильи, который казалось будто ерзал от нетерпения. Еще бы не часто выдается возможность сразиться в учебном бою с настоящим русским асом, да еще и с высокой вероятностью выйти победителем.



Харчевский немного растерялся. Машина чужая, незнакомая, как будет вести себя во время боя - не совсем ясно. Да и против него не зеленый юнец. Но у него и в мыслях не было отступать. На всякий случай он попытался уточнить: "Как вы себе это представляете"?



Но, французы его неверно поняли и сказали: "Ну, вы хотите слетать? Вот, только так"!

"Я согласен", - коротко бросил Александр.



Французы обрадовались. Харчевский переоделся. Поехали к самолету. И пока ехали, Александр все время думал: "Что мне в этой ситуации делать? Проигрывать же никак нельзя. А в воздушный бой вступать надо. Если вступаю в бой, значит проигрываю. Значит надо придумать что-то такое, чтобы выйти победителем"...

С Харчевским в кресле второго пилота был командир эскадрильи французского летчика, а у того в задней кабине сидел инспектор боевой подготовки ВВС РФ. Так сказать, все для объективности...



Взлет. Самолеты русского и французского асов должны разойтись как в классической дуэли, развернуться и пойти на встречу друг другу. Внизу, наблюдатели делают ставку на француза. Оно и понятно. Француз лучше владеет самолетом.



После расхождения летчики теряют друг друга из вида, но знают примерно где искать противника, и после схождения все преимущество, явно, на стороне француза - ему остается только зайти в хвост русскому и победить. Тут у Харчевского на равных, просто не получается. И он это прекрасно это понимает. Шансы выиграть крайне низки.



Тогда Александр применил обманный рискованный маневр, который работает на психику. Раскрывать подробности он не стал, но пояснил: "Тут по другому никак - пан, или пропал".



В момент расхождения самолетов, вплоть до разворота, летчики анализируют положение и траекторию истребителей, и к моменту попадания в зону видимости, уже примерно знают, где будет находится самолет противника, или где его можно искать... И если ты знаешь как, пусть и на какой-то миг, обмануть соперника, заставить ошибиться в расчетах - шансы на победу есть...



Маневр.



Командир эскадрильи сидевший позади Александра недоуменно возмутился: "Что ты делаешь? Это же глупо"!

"Молчать" - рявкнул Александр выводя самолет из маневра на развороте.



А на земле уже все думают, ну сейчас русского помножат на ноль...



Если летчик видит истребитель противника, то по поведению самолета это видно сразу. Выйдя из маневра Александр понял - французский ас его не видит. Иначе бы сразу довернул на противника и, фактически, вышел победителем... и вот эти 2 секунды пока француз искал Александра решили исход боя.



Резко заходить на противника Александр не стал - не знал как поведет себя истребитель, поэтому зашел в хвост плавно. Командир эскадрильи сидевший позади Харчевского не выдержал и заорал в эфир: "Браво генерал-ле"!



Вот так получилось, что Харчевский, к сожалению, немного испортил французам их праздник. Ну а с другой стороны - Александр по другому поступить не мог, да и права не имел...



Из СМИ:



"В ходе торжеств высокими военными наградами Франции были удостоены начальник Липецкого центра авиационной подготовки военных летчиков генерал Александр Харчевский и командир 18-го авиационного полка противовоздушной обороны России, носящего также имя "Нормандия-Неман" полковник Александр Дуплинский".



Харчевский на международных соревнованиях провел более 50-ти учебных воздушных боев с зарубежными военными летчиками и ни одного не проиграл.