Как нерпы воруют добычу у рыбаков на Сахалине

"Прочитав новость о том, что рыбаки ведут войну с нерпами на рыболовных неводах, я решил убедиться так ли это и в чем причины. Я провел наблюдения на 5 неводах, в течении 6 дней.



На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за “воровством”. Стоит отметить, что нерпа очень боязливое животное, даже пустая лодка привязанная к “котлу” невода, настораживает их, они держатся от нее на приличном расстоянии. При наличии лодки с рыбаками, нерпы уходят совсем.



Сколько ест нерпа? В день одна особь съедает 3-5 кг. рыбы и др. Для конвертации: 1 кета весит 3-5 кг.; 1 горбуша - 2-3 кг.



Из наблюдений, нерпа не ждет захода рыбы в невод она охотится за ней там, где она есть. Из 5 неводов, нерпа была только в двух, которые располагались в непосредственной близости с их исторически сформированными лежбищами.



Да я слышал хлопки, но не могу утверждать был это выстрел с оружия или это была петарда. Но очевидно, что война за улов существует. Вот только ответ на вопрос “Кто у кого ворует рыбу?” я оставил бы открытым."