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Как нерпы воруют добычу у рыбаков на Сахалине

Как нерпы воруют добычу у рыбаков на Сахалине (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   воровство   животные   кража   нерпы   рыбалка   сахалин   
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На Сахалине видеограф Сергей Любаченко запечатлел на видео, как нерпы воруют улов у рыбаков. Прочитал новость о том, что рыболовы воюют с нерпами, которые крадут их рыбу, мужчина решил убедиться в этом лично и провел небольшое расследование. Он следил за нерпами с помощью дрона и на второй наблюдений всё-таки смог поймать воришек с поличным.

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Метки: видео   воровство   животные   кража   нерпы   рыбалка   сахалин   
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aleksei Полчаса назад
Вот именно, кто еще у кого ворует
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