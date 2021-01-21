Как делают патроны

Первые патроны, применявшиеся в XIX веке, были бумажными. В гильзу из плотной промасленной бумаги засыпался порох, а затем впрессовывалась пуля. Эти патроны позволяли заряжать и стрелять быстрее, но материалы ограничивали их надежность. Бумага отсыревала, что приводило к осечкам и необходимости перезарядки, что в бою было всегда не вовремя, а под дождем — еще и бесполезно.



Технологии металлообработки, позволявшие делать гильзы из латуни, появились примерно к 60-м годам XIX века. С тех пор патроны приобрели современный облик и их дальнейшее развитие сосредоточилось на унификации и удешевлении, ведь современным стрелкам их требуется очень много.