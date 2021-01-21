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Как делают патроны

Как делают патроны (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 23:04
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: завод   оружие   патроны   производство   
953
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Пуля, гильза, заряд пороха, ну, еще капсюль. Все просто? Давайте посмотрим, как это делается.

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Метки: завод   оружие   патроны   производство   
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11  комментариев
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733
gizmo gizmo 4 часа назад
я какбэ весьма уважительно отношусь к великовозрастным станкам, и вообще, сторонник того что лучшее - враг хорошего... но оборудованию, судя по всему, лет по 50... просто переживательно, когда-то возможности к ремонту и восстановлению будут исчерпаны, сможем ли сами такие же линии построить не покупая за бугром...
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11k
info-kozirev 7 часов назад
Убедили,заверните один завод.
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10k
поручик Ржевский 7 часов назад
Охренеть, какая подробная технология изготовления смерти...
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7k
Alexander поручик Ржевский 2 часа назад
Эти орудия смерти оберегают наши жизни...
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15k
Robin Hood 8 часов назад
Ляпота. На это можно смотреть вечно
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1k
Lovels Travel 8 часов назад
Продолжение:
Ссылка www.youtube.com
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17k
kamanch 8 часов назад
Как делают патроны
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7k
Alexander kamanch 2 часа назад
Здесь готовят защиту от врагов.
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45k
Albert GER 9 часов назад
Очень интересный пост!!!
Спасибо!
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Sanar 9 часов назад
Гавно статья, у мня стоит пара сотен патриков нарезных, знаю кто производит страну и за сколько купил.
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