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Страницы истории: 16 января 1961 года. Краснодар восстает против коммунистов

Страницы истории: 16 января 1961 года. Краснодар восстает против коммунистов (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 15:31
Метки: СССР   беспорядки   краснодарский край   
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16 января 1961 года произошли народные волнения в Краснодаре. Разгневанные советские трудящиеся захватили здание крайкома КПСС и разгромили его. Партийным чинам пришлось спасаться бегством, а первого секретаря местного горкома, который хотел утихомирить толпу, закидали камнями.

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Метки: СССР   беспорядки   краснодарский край   
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4k
Александр Иванов 4 часа назад
А коммунисты тут при чём? Автор, видимо, малолетка, не заставший Советскую власть, верящий антисоветской пропаганде.
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139
В. Л. Александр Иванов 3 часа назад
это егэшник голимый, манагер
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−183
Андрей Аксаментов 53 минуты назад
Странно. Ведь все должны были радоваться что живут в лучшей стране на земле и быть всем довольными.
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2k
александр Час назад
подготовленная провокация, а толпа, как всегда, тупа, слепа и глуха. А, солдатик, за свои глупые действия должен быть наказан.
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375
Атомный Крот 2 часа назад
"К ночи толпа разошлась, но к утру по городу были разбросаны листовки политического характера, направленные против Хрущева."

Интересно, как это им так оперативно удалось написать и распечатать листовки, да еще в таком количестве, что их можно было разбросать по всему городу?

Если вспомнить, что вся копировально-множительная техника в 60-е году находилась под контролем и была доступна только в учреждениях и только для сотрудников. А учреждения ночью были закрыты.

На пишущих машинках много не напечатаешь. Если только не посадить за работу сразу несколько машинисток.
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14k
Yorge 3 часа назад
где ссылка на документы? или нам надо изучать историю по роликам нтв?
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10k
KOSTELLO 3 часа назад
Десятиклассник одной из местных школ умер на месте.

Если ранее бунтовщиками руководили в основном хулиганствующие элементы и бывшие уголовники

Про солдата, который и стал причиной беспорядков, уже стали забывать

В трех фразах вся суть подобных восстаний.
Бастуют, в основном те, кто не особо работает, по ходу пьесы уже давно забыто зачем.
Основные работающие делом занимаются, им бастовать некогда
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−45
Васек повесил трубача 3 часа назад
Да против жидо-коммуняцких оккупантов постоянно были выступления и восстания. Эко красножопое отребье побежало от русского народа.
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27
LoginNaFishkah 4 часа назад
На планете Россия это место, где человеку разрушают веру в самую глубину.
Комуняки и попы в одной куче. Типа это наша история.
Ну да, история иллюзий.
Вот и сейчас очередной вождь, имеющий в своём окружении одних олигархов, водит за нос толпу, типа я жалею о развале СССР ... и???
Только маниакальная зависть и попытки подражать Америке: войны ихтамнетами и захват территорий соседей. Но то, что Америка захватила, выглядит на порядки благоустроенее.
А народ до сих пор ведётся. Нет границ у России, всю землицу захватим, везде руины сделаем, а чтоб своим благополучием не выпендривались
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33k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Ну и,что? В Америке в это время, во всю, ещё негров линчевали! А у нас, уже, всевозможные чурки из Средней Азии и Кавказа с Закавказьем в Универах учились!!!
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822
Обратная сторона Луны Гёз Уленшпигель 4 часа назад
А у них негрофф бьють
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375
Атомный Крот Обратная сторона Луны 2 часа назад
Не просто бьють - линчуют, т.е. жизни лишают. Без суда и следствия.
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608
Alexander 5 часов назад
Было бы желание, а повод навести кипишь или попытаться свергнуть власть - всегда находился, находится и будет находиться. Так что и история СССР наполнена такими неприятными моментами, только один вопрос к автору, а оно нам надо - это воспоминание, здесь присутствует в тексте и посыле тонкий намёк на никчемность ком партии, но вы не учли что при коммунистах прожило почти три поколения и весь мир уважал, потому что боялся нашу великую страну и спасибо Путину, которого так невзлюбили некоторые внутри страны, что он заставил вновь БОЯТЬСЯ И УВАЖАТЬ врагам ОГРОМНУЮ СТРАНУ!
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26k
Snork Snorkoff Alexander 4 часа назад
Первый встану душить ваших молодых коммунистов если рыпнутся. Десятки миллионов загубленных жизней! Позорный мир, послуживший инициатором второй мировой. Еще десятки миллионов жизней. Ради чего? Чтобы за несколько ссаных десятков лет просрать всё что можно? Людей, страну, идеологию...

До пока вы твари обратно всю империю что проепали не соберете и не устроите там город-сад с развитым коммунизмом, близко чтобы к России не подходили. Начать можете с Туркменистана.
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4k
Александр Иванов Snork Snorkoff 4 часа назад
А я первый встану, когда вас, либерастов, жидню и прочих врагов Русского народа будем вешать!
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608
Alexander Обратная сторона Луны 4 часа назад
Как говорил А.Райкин - И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РЫБА В КАМЕ БЫЛА!
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9k
ss Snork Snorkoff 4 часа назад
Ну, тогда мы тебя, как собаку, пристрелим. И ты сдохнешь под забором. Где тебе и место.
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139
В. Л. Snork Snorkoff 3 часа назад
истеричка
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