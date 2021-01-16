Страницы истории: 16 января 1961 года. Краснодар восстает против коммунистов

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Начались события 15 января с совершенно будничного эпизода, нисколько не предвещавшего массовых беспорядков городского масштаба. Военный патруль, проходивший по местному колхозному рынку, увидел на нем человека, который там не должен был находиться.Это был молодой солдат по фамилии Грень. Мало того, что он ушел в самоволку, так он еще и пытался продать прохожим часть своего обмундирования, а конкретно сапоги и шапку, то есть приторговывал казенным имуществом.Патруль, преисполнившись праведным советским гневом, солдата попытался арестовать, но что-то пошло не так. То ли солдатик (жаловавшийся на то, что на этот шаг его толкнул голод) так разжалобил прохожих, то ли патруль был чрезмерно фамильярен и груб, так или иначе, вокруг начала собираться толпа.Граждане совершенно не сочувствовали формально правому в этой ситуации патрулю. Их симпатии всецело находились на стороне солдата, который упирался и на расправу уходить не хотел.Из толпы стали раздаваться выкрики, дескать, отпустите парня, не ломайте ему жизнь, сатрапы. Но патруль был непреклонен. Однако численное превосходство было на стороне трудящихся, все настойчивее призывавших отпустить солдата. Поэтому патрулю пришлось обратиться за помощью к дружинникам.Благодаря подкреплению патруль сумел выдвинуться в сторону комендатуры, но негодующие граждане по пятам преследовали излишне ретивых, как им казалось, законников. Солдата благополучно доставили в комендатуру, но страсти и не думали утихать. Напротив, толпа все прибывала. Проходившие мимо советские граждане, услышав о вопиющей несправедливости, присоединялись к возмущенной толпе.Дабы утихомирить трудящихся, в комендатуре придумали великий в своем идиотизме трюк: громогласно объявить о том, что солдатик прощен и отпущен, а под его видом отпустить переодетого в военную форму милиционера. Но подмену сразу заметили, в переодетом милиционере распознали подсадного и едва не линчевали его.Эта грубая подтасовка озлобила собравшихся, и толпа решила взять штурмом комендатуру. Люди были уверены, что солдатика уже пытают и избивают в застенках, поэтому им и показали подставного. Масла в огонь подливали и несколько товарищей с уголовным прошлым, которые подначивали толпу рассказами о том, как их самих избивали и пытали правоохранители.В итоге толпа поддалась и ринулась на штурм, чтобы освободить несчастного. Однако военный объект охраняли вооруженные часовые, и один из них дал неаккуратную очередь, зацепив подростка. Десятиклассник одной из местных школ умер на месте.После такого поворота люди, вспомнив популярные советские фильмы о борьбе рабочих с царизмом, отправились на штурм крайкома КПСС. Это было весьма необычное зрелище. Тело убитого несли на носилках под пение «Вихрей враждебных», «Интернационала» и прочих революционных песен. Вместо красного флага была окровавленная одежда школьника, намотанная на палку.В таком виде трудящиеся явились к зданию крайкома, где провели импровизированный митинг. С речами выступило несколько человек, имевших претензии к советской власти.Если ранее бунтовщиками руководили в основном хулиганствующие элементы и бывшие уголовники, то на этот раз слово взяли обычные люди, в частности, 49-летний бывший майор Николай Малышев, уволенный в запас по хрущёвскому сокращению армии и ставший чернорабочим.Он обвинил во всём случившемся новую (хрущёвскую) власть и потребовал назначить семье убитого подростка пенсию за государственный счёт.Также против действующей власти активно выступил крестьянин-рыболов, который пришёл на рынок продавать свой улов (отобранный дружинниками за нелегальную торговлю)После этого толпа пошла на штурм здания. Крайком был полностью разгромлен, мебель во всех кабинетах переломана, сотрудники аппарата спасались бегством, выпрыгивая прямо из окон.Захватив кабинет первого секретаря, восставшие по «правительственной вертушке» дозвонились до Москвы и стали орать в трубку, чтобы ее немедленно передали Хрущеву. Однако ответственные за связь КГБшники убедили их, что Хрущев сейчас на пленуме ЦК и не может подойти к телефону.В это время Хрущёв находился на пленуме ЦК КПСС, где как раз рассказывал об улучшении уровня жизни советских граждан. Услышанная новость о бунте в областном центре СССР привела его в ярость. Он потребовал подавить беспорядки всеми имеющимися средствами.К ночи толпа разошлась, но к утру по городу были разбросаны листовки политического характера, направленные против Хрущева. Днем 16 января толпа вновь стала собираться у здания комендатуры. Про солдата, который и стал причиной беспорядков, уже стали забывать, теперь главным требованием было назначение пенсии семье погибшего школьника и наказание виновных в его гибели.С балкона комендатуры к собравшимся попытался обратиться первый секретарь горкома Качанов, однако его речь вызвала такое возмущение, что толпа забросала его камнями и ему пришлось спрятаться в здании.К большому счастью для местной власти, толпа была рыхлой, не имела ярко выраженных лидеров, которые могли ее организовать и направить. Поэтому обошлось без экстраординарных мер типа введения армии и стрельбы.