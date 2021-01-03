Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"

Комментарии в "Яндекс. Новостях" также выражают раздражение телезрителей новогодними концертами:

"Как же надоели все эти рожи!" – написал пользователь под ником Кузя С.

"Да их даже пенсионеры в деревнях не смотрят. Позорное ТВ", - заявил MaDоG.

"Пусть сами свой "Огонек" смотрят. Все одно и то же, все заезжено", - отметил Bitten Binder.



Источник: https://piter.tv/event/Zriteli_nazvali_novogodnie_Golubie_ogonki_stidnimi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop