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Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"

Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки" (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 06:30
Метки: Голубой Огонек   видео   деградация   зрители   новый год   телевидение   
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Большинство людей назвали их стыдными.
В социальных сетях раскритиковали "Голубые огоньки", показанные российскими телеканалами в новогоднюю ночь. Большинство людей сошлись на мнении, что они стыдные.
"По телевизору Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне", - отметил один из пользователей в Twitter.

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Метки: Голубой Огонек   видео   деградация   зрители   новый год   телевидение   
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13  комментариев
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85
bobobo 2 часа назад
Казалось бы, всё так. Но, рекламодателей не обманешь. Перестаньте это смотреть. Перестаньте ходить на концерты Баксова, и он сам исчезнет. А раз он даже в каронавирус такой довольный и упитаный, значит кто-то его рублём всё же поддерживает.
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8k
Иван Акимов 52 минуты назад
Давным давно уже не смотрю эти пыдорские огоньки с осто..уевшими рожами.
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11k
Erorist Час назад
У меня только один вопрос, ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО СМОТРЯТ?! Капиталисты прагматичные люди - если аудитории нет, рекламу давать бесмыссленно, проект закроют. Так что мы имеем то телевидение, которое заслуживаем, потому что плебс смотрит.
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16k
Андрей Иванов Erorist 37 минут назад
Большинство наших каналов либо на бюджете сидят, либо сторонние политические силы оплачивают. Реклама - дополнительное бабло. Будет в любом случае. При правильном ведении бизнеса будет больше, но начальство это не умеет, как и в большинстве наших распилочных контор.
А рекламодателям деваться некуда - все наши каналы такие и выбирают лучшее из худшего.
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5k
Ф Ив Час назад
А что их кто-то смотрит?
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13k
Ligov Ф Ив 56 минут назад
Конечно. Но только те, кто сам имеет отношение к съемкам этого шоВу...)
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5k
АлександрЧестный Час назад
Да потелеку и смотреть нечего. Вроде канал МИР и ТВЦ что то пытались старые советские показывать фильмы но на долго их не хватило. Рентв в своем праздничном репертуаре - Алеши поповичи все части каждый день на праздники. Тв3 гадалки всякие. А огонки это вообще. Переключал пытаясь найти хоть что то что можно фоном запустить. И попадались эти "концерты". Какие то старые записи, прыгают без микрофонов или с микрофонами под фонограммы записанные еще когда песню выпустили.
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
А разве ЭТО кто-нибудь смотрит?
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30k
Опаньки 2 часа назад
никогда такого не было
и вот снова!
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107
vcbvcbvc 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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632
insaider 3 часа назад
Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"
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