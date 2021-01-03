Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"

Большинство людей назвали их стыдными.
В социальных сетях раскритиковали "Голубые огоньки", показанные российскими телеканалами в новогоднюю ночь. Большинство людей сошлись на мнении, что они стыдные.
"По телевизору Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне", - отметил один из пользователей в Twitter.
В социальных сетях раскритиковали "Голубые огоньки", показанные российскими телеканалами в новогоднюю ночь. Большинство людей сошлись на мнении, что они стыдные.
"По телевизору Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне", - отметил один из пользователей в Twitter.
Комментарии в "Яндекс. Новостях" также выражают раздражение телезрителей новогодними концертами:
"Как же надоели все эти рожи!" – написал пользователь под ником Кузя С.
"Да их даже пенсионеры в деревнях не смотрят. Позорное ТВ", - заявил MaDоG.
"Пусть сами свой "Огонек" смотрят. Все одно и то же, все заезжено", - отметил Bitten Binder.
Источник: https://piter.tv/event/Zriteli_nazvali_novogodnie_Golubie_ogonki_stidnimi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
"Как же надоели все эти рожи!" – написал пользователь под ником Кузя С.
"Да их даже пенсионеры в деревнях не смотрят. Позорное ТВ", - заявил MaDоG.
"Пусть сами свой "Огонек" смотрят. Все одно и то же, все заезжено", - отметил Bitten Binder.
Источник: https://piter.tv/event/Zriteli_nazvali_novogodnie_Golubie_ogonki_stidnimi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео по теме:
Источник:
Ссылки по теме:
- Американский полицейский успокоил пьяную девушку ударом в лицо
- Десятки фанатов бейсбольного клуба объединились, чтобы вернуть девушке кепку
- Неожиданная русская кричалка на турнире по игре Counter-Strike в Австралии
- Наказал рестлера за хамство
- Как болеют за белок в Норвегии
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
А рекламодателям деваться некуда - все наши каналы такие и выбирают лучшее из худшего.
и вот снова!