Две рыси подрались у дома американца

В небольшом населённом пункте в Техасе владелец частного дома запечатлел схватку двух рысей. Дикие кошки не поделили территорию и сцепились друг с другом, однако лай собаки остудил их пыл.
Собачий лай заставил участников схватки вновь вернуться к "столу переговоров", а позже и разойтись.
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Судя по голосу. Эти бы киски ею позавтракали