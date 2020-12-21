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Две рыси подрались у дома американца

Две рыси подрались у дома американца (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 08:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   рысь   схватка   сша   техас   
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В небольшом населённом пункте в Техасе владелец частного дома запечатлел схватку двух рысей. Дикие кошки не поделили территорию и сцепились друг с другом, однако лай собаки остудил их пыл.

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Метки: видео   животные   рысь   схватка   сша   техас   
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Обратная сторона Луны Час назад
Моська, Сука, страшная!

Судя по голосу. Эти бы киски ею позавтракали
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57k
Viktor 53 минуты назад
Территорию америкоса делят!
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Picard

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