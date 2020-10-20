Бесконтактная схватка рыси и сурка за территорию

Житель небольшого населённого пункта в США стал свидетелем того, как рысь и сурок пытаются поделить территорию его двора. Оба зверя были готовы к битве, но ни один из них не решался первым пролить кровь.
В конечном итоге хищник сдался и покинул территорию. Автор видео утверждает, что причиной отступления рыси стали его лающие собаки, которые не попали в кадр.
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