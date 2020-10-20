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Бесконтактная схватка рыси и сурка за территорию

Бесконтактная схватка рыси и сурка за территорию (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 10:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   рысь   сурок   схватка   сша   
267
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Житель небольшого населённого пункта в США стал свидетелем того, как рысь и сурок пытаются поделить территорию его двора. Оба зверя были готовы к битве, но ни один из них не решался первым пролить кровь.

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Метки: видео   животные   рысь   сурок   схватка   сша   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Собаки не только в кадр не попали, но и гавкали беззвучно)))
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3k
Горожанин 8 минут назад
Сурок суров, но он сурок.
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1k
Роман Гамзалиев 39 минут назад
Короче понты прокатили от сурка))
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19k
hebpat 41 минуту назад
рысь испугалась человека, иначе у неё быыла бы новая территория и вкусный обед
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