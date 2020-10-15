Отважная рысь победила гремучую змею

Установленная в лесистой местности в США фотоловушка запечатлела поединок рыси и гремучей змеи. Змея пыталась укусить молодого хищника, но была поймана и повержена.
Кошачий Рикки-Тикки-Тави не оставил пресмыкающемуся никаких шансов!
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