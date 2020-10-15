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Отважная рысь победила гремучую змею

Отважная рысь победила гремучую змею (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 08:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   рысь   схватка   сша   
2886
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Установленная в лесистой местности в США фотоловушка запечатлела поединок рыси и гремучей змеи. Змея пыталась укусить молодого хищника, но была поймана и повержена.

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Метки: видео   животные   змея   рысь   схватка   сша   
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9  комментариев
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Красавчик!
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Павел 2 минуты назад
кашак и есть кашак
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454
ezh28 Полчаса назад
Кошка есть кошка)
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3k
Костя 44 минуты назад
Что это шнурок себе позволяет? (с) Рысь
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Я Гремучая Змея!! хрум хрум ..........хмммммм мяскооо
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1k
Kozlodoev Час назад
Бедная змейка.
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1k
Женя Женя78 Час назад
во красава. у змеи вообще без шансов.
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181
Оксид Бетона Час назад
Rhensiyz!
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2k
Руслан Оксид Бетона Минуту назад
Бомбамия кергуду!
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mindflixx

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