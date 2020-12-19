Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн.
Просто фильм.
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн (1 видео)
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн.
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн.
Просто фильм.
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На что жалуетесь?
ну как иСеверной кореии
вы же в курсе... что США своего кореша сдама повесила, а вот с Ким чен Ином президент сша поручкался и даже улыбался
СССР просто штабные учения были и все
а вот США (оплт демократии) ну погуглите фразу "атло Биккини"