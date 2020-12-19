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Новое > Видео 
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн

Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн (1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 20:46
Метки: армия   видео   история   

Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн.
Просто фильм.

Иван Иванов

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Метки: армия   видео   история   
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18  комментариев
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13k
Александр Н. 3 часа назад
Если кто не понял - это фильм про испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн.
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79k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн
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20k
Юрьевич Час назад
Прикольно! Контейнер с водородной бомбой вывозит из цеха паровоз! Паровоз!
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2k
VL 2 часа назад
Ни хера себе ёпнуло.. Мляяяя..
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2k
Чиуауа 2 часа назад
Не думал, что такие вещи так хорошо документировались...
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2k
Чиуауа 2 часа назад
интересно, для кого был снят этот фильм?
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32k
parallax Чиуауа Полчаса назад
Для офицеров советской армии.
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−106
Vova 2 часа назад
если б СССР не произвел бомбы ну нас бы не было
ну как иСеверной кореии

вы же в курсе... что США своего кореша сдама повесила, а вот с Ким чен Ином президент сша поручкался и даже улыбался
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−106
Vova 2 часа назад
знаете в чем прикол?
СССР просто штабные учения были и все

а вот США (оплт демократии) ну погуглите фразу "атло Биккини"
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711
Сергей 2 часа назад
Огонь.... Весь мир труху.
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