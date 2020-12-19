Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена

Почти исторические факты.
Здесь очень наглядно показан один пока малоизученный и необычный способ,
о котором стало известно не так давно, примерно в 2017 г. н.э.
Здесь очень наглядно показан один пока малоизученный и необычный способ,
о котором стало известно не так давно, примерно в 2017 г. н.э.
Древний обелиск с надписью «Bahubali 2» и подробным рассказом был обнаружен археологами на территории нынешней Индии.
Авторский пост
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