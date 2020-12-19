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Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена

Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: бахубали   битва   прикол   
633
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Почти исторические факты.
Здесь очень наглядно показан один пока малоизученный и необычный способ,
о котором стало известно не так давно, примерно в 2017 г. н.э.

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Метки: бахубали   битва   прикол   
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10  комментариев
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162
сергей 3 часа назад
А что об этом говорят английские ученые?
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11k
робт сергей 2 часа назад
украинские утверждают что тактика боя цинично с*пизжена у них
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Enotko Ytko 47 минут назад
тю так они это украли у нас, в Украине казаки -сракодрищенцы это первыми сделали
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2k
Антон 2 часа назад
Чего только цыгане в своем болливуде не напридумывают
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447
MoZaR 2 часа назад
Утраченные технологии!)
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Болливуд - бомба!

Что за фильм?
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77k
Виктор Апрель Автор поста Taras Kozalupko 2 часа назад
В тексте есть название, на обелиске.
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4k
panama 3 часа назад
1:05 не долетели ребятки))) поржал
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58k
Доктор Джонс 3 часа назад
Эпично...
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