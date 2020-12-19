Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена

Почти исторические факты.

Здесь очень наглядно показан один пока малоизученный и необычный способ,

о котором стало известно не так давно, примерно в 2017 г. н.э.

0 Древний обелиск с надписью «Bahubali 2» и подробным рассказом был обнаружен археологами на территории нынешней Индии.