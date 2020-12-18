Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку

В городе Рондонополис, Бразилия, уличная камера запечатлела, как 15-летний подросток спас маленькую сестренку. Девочка незаметно ускользнула от своей семьи в магазине и выбежала на улицу. Вскоре родственники последовали за ней и чуть не стали свидетелями трагедии.
15-летний юноша увидел, как его сестренка стала перебегать дорогу и в последний момент спас девочке жизнь. Он получил небольшую травму колена и сейчас идет на поправку.
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