Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку

В городе Рондонополис, Бразилия, уличная камера запечатлела, как 15-летний подросток спас маленькую сестренку. Девочка незаметно ускользнула от своей семьи в магазине и выбежала на улицу. Вскоре родственники последовали за ней и чуть не стали свидетелями трагедии.

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