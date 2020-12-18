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Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку

Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 07:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бразилия   в мире   видео   девочка   дети   добро   спасение   
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В городе Рондонополис, Бразилия, уличная камера запечатлела, как 15-летний подросток спас маленькую сестренку. Девочка незаметно ускользнула от своей семьи в магазине и выбежала на улицу. Вскоре родственники последовали за ней и чуть не стали свидетелями трагедии.

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Метки: бразилия   в мире   видео   девочка   дети   добро   спасение   
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