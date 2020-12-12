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Завораживающая красота и мощь русского оружия: Ночной залповый пуск ракет «Булава»

Завораживающая красота и мощь русского оружия: Ночной залповый пуск ракет «Булава» (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 18:45
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Владимир Мономах   Минобороны РФ   ТОФ   армия и вооружения   армия россии   общество   пуски ракет булава   ракеты Булава   
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Министерство Обороны РФ представило кадры завораживающего по своей красоте ночного залпового пуска баллистических ракет «Булава» из подводного положения атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря.

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Метки: Владимир Мономах   Минобороны РФ   ТОФ   армия и вооружения   армия россии   общество   пуски ракет булава   ракеты Булава   
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11  комментариев
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1k
kiber 3 часа назад
Мне бы уверенность в завтрашнем дне. Нормальное образование для детей. Хорошую медицину.
Безбедную пенсию. А кто тратит мои налоги на всякие Булавы пусть засунет её себе в зад.
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
УРА !!!
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Макс Юпитер Полчаса назад

Ссылка www.youtube.com
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Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения
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