Завораживающая красота и мощь русского оружия: Ночной залповый пуск ракет «Булава»

Министерство Обороны РФ представило кадры завораживающего по своей красоте ночного залпового пуска баллистических ракет «Булава» из подводного положения атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря.
Как сообщает военное ведомство, был произведён учебный пуск сразу четырёх ракет «Булава». Учения прошли в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота. Цель для поражения находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.
Сообщается, что учения прошли успешно. Боевые блоки успешно прибыли в заданный район, где поразили цели условного противника.
Напомним, только вчера мы сообщали, что Минобороны РФ опубликовало кадры третьего за последние полгода пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
фото: Минобороны РФ ,видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка
Напомним, только вчера мы сообщали, что Минобороны РФ опубликовало кадры третьего за последние полгода пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
фото: Минобороны РФ ,видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка
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Метки: Владимир Мономах Минобороны РФ ТОФ армия и вооружения армия россии общество пуски ракет булава ракеты Булава
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Безбедную пенсию. А кто тратит мои налоги на всякие Булавы пусть засунет её себе в зад.