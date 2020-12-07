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Внимательный покупатель разоблачил афериста

Внимательный покупатель разоблачил афериста (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: аферист   видео   китай   нож   прикол   рынок   юмор   
12976
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На рынке в Китае уличный торговец демонстрировал остроту ножей, эффектно разрезая мясо и другие продукты. Проходивший мимо мужчина заподозрил подвох и предложил торгашу нарезать чудо-ножом только что купленный им кусок.

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Метки: аферист   видео   китай   нож   прикол   рынок   юмор   
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14  комментариев
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Тимур Экгардт 2 часа назад
Мясо импортное прост. Российское.
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12k
Совранский Тимур Экгардт Час назад
Нож твоего производства? Штоль)
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4k
Nobody Noname Полчаса назад
Только чувак с огнестрелом может непринуждённо хлопать чувака с тесаком
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6k
amrita 47 минут назад
так он купил не мясо.. а какую то белую жирную ""фуйню"".. а у продавца кусок подморожен..
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17k
Will2006 amrita Полчаса назад
Ну если нож из нормальной стали и норм заточен, то он должен разрезать и эти жилы, пусть и с усилием.
Так что лысый все правильно сделал - остроту ножей нужно проверять на жилах, а не на сале
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25k
Aqueronte 56 минут назад
Что будет если из китайского автомата выстрелить китайской пулей в китайский бронежилет?
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30k
Олег Aqueronte Полчаса назад
ничего не будет.
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6k
Garpia121 Час назад
То что ножи дрянь, это понятно. А что за дивный кусочек мяса купил этот мужчина? Однотонно серый и полужидкий.
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5k
Алексей Васильев Garpia121 56 минут назад
Похоже на кусок сала. Его как раз трудно резать, оно к ножу прилипает.
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17k
Will2006 Алексей Васильев Полчаса назад
Это скорее какая-то жирная жила (соединительная ткань), нож скользит по жиру и не может разрезать жилу.
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23k
Григорий Час назад
Здесь чуть подмороженное мясо, а растаявшее резать намного сложнее - нож вязнет.
Моя история.
На рынке чувак продавал чудо-ножи по 150 рублей, показывал как он им шинкует капусту. Внешне ну точно такой как на прилавке, но ручка чуть другая. Толщину лезвия и полировку навести смог, а сделать ручку из дешевого пластика в домашних условиях никак, потому взял максимально похожую - из черного граба. Почти пластик. Вот только ручка на его ноже стоит как 10 ножей с прилавка. Улыбнуло.
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