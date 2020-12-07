Внимательный покупатель разоблачил афериста

На рынке в Китае уличный торговец демонстрировал остроту ножей, эффектно разрезая мясо и другие продукты. Проходивший мимо мужчина заподозрил подвох и предложил торгашу нарезать чудо-ножом только что купленный им кусок.
Неловко вышло.
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Так что лысый все правильно сделал - остроту ножей нужно проверять на жилах, а не на сале
Моя история.
На рынке чувак продавал чудо-ножи по 150 рублей, показывал как он им шинкует капусту. Внешне ну точно такой как на прилавке, но ручка чуть другая. Толщину лезвия и полировку навести смог, а сделать ручку из дешевого пластика в домашних условиях никак, потому взял максимально похожую - из черного граба. Почти пластик. Вот только ручка на его ноже стоит как 10 ножей с прилавка. Улыбнуло.