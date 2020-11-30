Ковальски, доложить обстановку

Пингвин десантировался в лодку к людям, чтобы передохнуть и всё изучить перед прибытием подкрепления.
Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем!
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Метки: видео животные мадагаскар пингвины прикол
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