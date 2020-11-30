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Ковальски, доложить обстановку

Ковальски, доложить обстановку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 09:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   мадагаскар   пингвины   прикол   
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Пингвин десантировался в лодку к людям, чтобы передохнуть и всё изучить перед прибытием подкрепления.

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Метки: видео   животные   мадагаскар   пингвины   прикол   
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