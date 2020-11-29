"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..."

О как! Если родители дадут согласие на перевод этого обнаглевшего недоумка на дистанционку... Не сумели воспитать, так ещё и их согласие требуется на то, чтобы его убрать из класса. А если не дадут?! То так и будет терроризировать учителей и учеников?! А если он завтра в руки ножницы в горячках схватит?! В обиде, что кто нибудь ему обидное слово сказал или оценку плохую поставили?! И что тогда?! А ведь ему и в этом случае ничего не будет... Возраст ответственности не наступил...



"Не соизволят ли они своего ребенка на дистанционку забрать..."... Гнать его из школы в таком разе. Раз ни вести себя не может, ни учиться не хочет...