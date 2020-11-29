"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..."

Такими словами выгонял учительницу из класса шестиклассник. Вернее слова были "круче", нецензурнее. И с кулаками на учительницу кидался. Вот этот мелкий и агрессивный недоумок. Инцидент произошел в школе №2 в станице Динской Краснодарского края. На уроке географии в шестом классе один из учеников полез драться с учительницей. Видео было выложено в ссети
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Обнаглевший недомерок нецензурно выражается и называет учительницу на «ты». И гонит её из класса.
Как потом выяснилось такая реакция от ученика последовала на то, что учительница поставила ему плохую оценку.
Как говорят учителя этой школы этот ученик уже не первый раз устраивает скандалы. Хотя он и из благополучной семьи.
"...Принято решение отправить мальчика на дистанционное обучение. Надеемся, что родители дадут на это согласие, - сообщили в администрации общеобразовательного учреждения."
А школа судя по фото неплохая...
Как потом выяснилось такая реакция от ученика последовала на то, что учительница поставила ему плохую оценку.
Как говорят учителя этой школы этот ученик уже не первый раз устраивает скандалы. Хотя он и из благополучной семьи.
"...Принято решение отправить мальчика на дистанционное обучение. Надеемся, что родители дадут на это согласие, - сообщили в администрации общеобразовательного учреждения."
А школа судя по фото неплохая...
О как! Если родители дадут согласие на перевод этого обнаглевшего недоумка на дистанционку... Не сумели воспитать, так ещё и их согласие требуется на то, чтобы его убрать из класса. А если не дадут?! То так и будет терроризировать учителей и учеников?! А если он завтра в руки ножницы в горячках схватит?! В обиде, что кто нибудь ему обидное слово сказал или оценку плохую поставили?! И что тогда?! А ведь ему и в этом случае ничего не будет... Возраст ответственности не наступил...
"Не соизволят ли они своего ребенка на дистанционку забрать..."... Гнать его из школы в таком разе. Раз ни вести себя не может, ни учиться не хочет...
"Не соизволят ли они своего ребенка на дистанционку забрать..."... Гнать его из школы в таком разе. Раз ни вести себя не может, ни учиться не хочет...
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Метки: пошла отсюда училка школа
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Думаю, у таких детей и их родителей особо нет мыслей про"нормально закончить"
Лечение- ремнем по жопе три раза в неделю, можно заменить на стояние на гречке, в углу ,на коленях или розги; трудотерапия; полный отказ от всех гаджетов. Повторять до проявления следующих симптомов: уважение к старшим, вежливость, любовь к окружающим. В случаи, если лечение не дает результат- сдать в детдом.