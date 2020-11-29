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"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..."

"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..." (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 10:24
Метки: пошла отсюда   училка   школа   
2057
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1
Такими словами выгонял учительницу из класса шестиклассник. Вернее слова были "круче", нецензурнее. И с кулаками на учительницу кидался. Вот этот мелкий и агрессивный недоумок. Инцидент произошел в школе №2 в станице Динской Краснодарского края. На уроке географии в шестом классе один из учеников полез драться с учительницей. Видео было выложено в ссети
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Метки: пошла отсюда   училка   школа   
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57k
Viktor 3 часа назад
Лечить и только так!

Лечить и только так!
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2k
Варяг оглы Чиуауа 3 минуты назад
"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..."
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9k
Типа граф 7 минут назад
"Ты совсем ...! А ну пошла отсюда, училка..."
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9k
Типа граф Полчаса назад
Да сопляки вообще окуевшие пошли!
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5k
zulluz Час назад
зачем на удаленку? вообще отлучить его от какого либо образования и все! пусть улицы метет им хвосты на ткачевским коровам крутит
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986
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
В классе моего сына, тоже, кстати, 6, завёлся подобный. И мамаша под стать. Школа ничего сделать не может, уже и полицией, и спецшколой грозили.... Ну нету у системы образования рычагов влияния на подобных.
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583
Андрей ☣️Месть печенегов☣️ 57 минут назад
Да ладно...Если ВСЕ учителя будут его "топить" по своим предметам-хочешь не хочешь, а сам в другую школу переведёшься, что бы хоть 9 классов нормально закончить.)))
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986
☣️Месть печенегов☣️ Андрей 37 минут назад
Ну не знаю. Перевели его в нашу школу в прошлом году. Учителя вешают я. В результате не он один безобразничает, другие дети начинают повторять.

Думаю, у таких детей и их родителей особо нет мыслей про"нормально закончить"
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Так чего ребёнка мучать? Не хочет учиться, метлу, спецовку и лопату снеговую. Месяц- испытательный срок. Если понравится- зарплату платить.
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1k
Леонид 2 часа назад
Надо Батькин опыт перенимать - 1 акт не уважения к педагогу 5000т.р , 2 акт 15 000 т.р. 3 акт 30 000 и т.д. И через пару штрафов все станут очень культурными . Просто если мелкий засранец принесёт домой не только свою тушку но и квитанцию на оплату в 15 000 за своё поведение , то яжмать и яжотец быстренько объяснят этожеребёнку правила поведения в обществе.
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9k
Типа граф Леонид 13 минут назад
А что у них там реально так ?
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Выгнать этого выб.л.я.д.к.а из школы на хрен,пусть коров пасёт.
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16k
Олег 3 часа назад
А вы знаете, что теоретически школа может отчислять ученика за систематическое плохое поведение? А знаете, почему не отчисляет? Потому что каждый человек в РФ обязан закончить 9 классов. Все. Круг замкнулся. Сделайте в регионе одну школу интернат закрытого типа для отчисленных учащихся, у многих детей и их родителей мозги бы встали на место.
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33k
Элек Мек Олег 2 часа назад
Ты про цыганских детей?
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29k
Alex 3 часа назад
Утопить нахрен засранца
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30k
Лесли 🥰 3 часа назад
Долбоящер малолетний! У нас тоже был такой одноклассник в начальных классах. Его тогда быстро сплавили на домашнее обучение, а потом он сдох слава Богу!
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29k
Alex Лесли 🥰 3 часа назад
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1k
lekha-fil 3 часа назад
ТС и какой же ты по счёту об это вещаешь?
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9k
котегRUS 3 часа назад
Ребёнок болен..
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12k
Ligov котегRUS 3 часа назад
И похоже уже неизлечимо...
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4k
uutb котегRUS 2 часа назад
Диагноз - о.х.уевший.
Лечение- ремнем по жопе три раза в неделю, можно заменить на стояние на гречке, в углу ,на коленях или розги; трудотерапия; полный отказ от всех гаджетов. Повторять до проявления следующих симптомов: уважение к старшим, вежливость, любовь к окружающим. В случаи, если лечение не дает результат- сдать в детдом.
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10k
geminisf uutb 2 часа назад
Там, похоже, с родителей надо начинать.
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uutb geminisf 40 минут назад
У родителей, уже запущенная стадия, она не излечима
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17k
Аня котегRUS 21 минуту назад
Если так, то он ещё опаснее для окружающих, например, ножницами ткнуть кого-то в очередном припадке. Психически больных, тем более буйных, нельзя со здоровыми держать.
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