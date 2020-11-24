FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3720 постов • 684 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Гибель подземного горнорабочего в новокузнецкой шахте попала на видео

Гибель подземного горнорабочего в новокузнецкой шахте попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 08:40
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   гибель   новокузнецк   происшествие   рабочий   смерть   шахта   шахтер   
832
1
1
В минувшее воскресенье, 22 ноября, в шахте в окрестностях Новокузнецка погиб 34-летний подземный горнорабочий из-за обвала пласта угля. Камера наблюдения запечатлела трагический инцидент.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   гибель   новокузнецк   происшествие   рабочий   смерть   шахта   шахтер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр Час назад
Всё-таки быть шахтёром это подвиг - адский труд сопряжённый с опасностью. Это вам не блоги с педерастами и шлюхами вести. Родственникам соболезнования, шахтёрам уважение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
Элек Мек 53 минуты назад
П.и.з.д.е.ц работа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ZillOFF Час назад
Сайт хорошего настроения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кенвуд Час назад
Напарник среагировал без тормозов, но обвал оказался стремительнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Мастер-ломастер: азиат чуть не отправил себя на тот свет, разрушая здание кувалдой Мастер-ломастер: азиат чуть не отправил себя на тот свет, разрушая здание кувалдой Остросюжетный триллер на стройке Остросюжетный триллер на стройке Рабочий спас коллегу, попавшего в контейнер мусоровоза Рабочий спас коллегу, попавшего в контейнер мусоровоза Огромная шестерня упала на рабочего Огромная шестерня упала на рабочего Любительница селфи сорвалась с 27-го этажа в Панаме Любительница селфи сорвалась с 27-го этажа в Панаме
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

928590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
2
413
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов
2
63
Как сложилась судьба всенародного любимца Леонида Куравлева и почему он пропал с экранов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
0
68
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
Почему дорогущие Porsche Taycan у нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты?
0
21
Почему дорогущие Porsche Taycan у нас только появились, а в США давно уже куплены и...
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#история#прикольные#авария#люди#россия#на различный вкус#пандемия#еда
#фото#факты#интересное#дтп#картинки#подборка#смешные#авто авария#автомир#комментарии
#интересно#животные#СССР#сша#кино#позитив#украина#новости#коронавирус#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться