Гибель подземного горнорабочего в новокузнецкой шахте попала на видео

В минувшее воскресенье, 22 ноября, в шахте в окрестностях Новокузнецка погиб 34-летний подземный горнорабочий из-за обвала пласта угля. Камера наблюдения запечатлела трагический инцидент.
Напарник заметил опасность и попытался оттащить товарища. К несчастью, сделал он это слишком поздно.
"Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполняли наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты. Прибывшие горноспасатели подняли тело пострадавшего на поверхность." - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполняли наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты. Прибывшие горноспасатели подняли тело пострадавшего на поверхность." - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.
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