Рождественская открытка для ненавистного человека

Хотите намекнуть человеку, что вы его ненавидите? Подарите ему подобную музыкальную открытку! Милая на вид открытка с котиком будет играть надоедливую мелодию пока не сядет батарейка.
Когда ненавистный вам человек попытается порвать открытку, его ждет сюрприз в виде блесток.
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