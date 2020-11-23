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Рождественская открытка для ненавистного человека

Рождественская открытка для ненавистного человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 10:03
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   ненависть   открытка   эмоции   
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Хотите намекнуть человеку, что вы его ненавидите? Подарите ему подобную музыкальную открытку! Милая на вид открытка с котиком будет играть надоедливую мелодию пока не сядет батарейка.

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Метки: видео   животные   ненависть   открытка   эмоции   
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