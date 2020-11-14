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Ушел из жизни Валерий Козинец. Чтобы помнили

Ушел из жизни Валерий Козинец. Чтобы помнили (1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 20:52
Метки: Козинец   Руслан и Людмила   актер   

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался советский актер Валерий Евсеевич Козинец, которого зрители запомнили как настоящего богатыря со статной фигурой по роли Руслана в знаменитой картине Птушко «Руслан и Людмила».

Micropi

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Вале́рий Евсе́евич Козине́ц (род. 9 мая 1939г.) — советский русский театральный и киноактёр, сценарист.
В 1960-е годы окончил актёрский факультет ВГИКа. Далее стал актером Московского театра имени М. Н. Ермоловой и Студии киноактёра киностудии «Ленфильм».
До своей звездной роли он снялся в десяти фильмах, среди которых: «Все для Вас», «Разбудите Мухина», и «Улыбнись Соседу».
В 1970-е он был актером Московского театра имени Ермоловой и Студии киноактёра киностудии «Ленфильм». В 1972 году снялся в главной роли - Руслана - в экранизации поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» режиссёром Александром Птушко. Эта работа принесла ему всесоюзную известность. Позже он продолжал часто сниматься, но значимых ролей больше не получал. Появился в лентах «Фронт без флангов», «Пошехонская старина», «Инженер Графтио», «Остров сокровищ», «Чокан Валиханов», «Демидовы», «Челюскинцы», «Откровение Иоанна Первопечатника», «Агентство НЛС», «Любовь императора», «Дочки-матери» и др. Параллельно занимался дубляжом зарубежных и картин союзных республик.
В последние годы Валерий Козинец оставил карьеру артиста и перебрался жить в деревню, где вел хозяйство. Писал сценарии.
Источник: https://stuki-druki.com/2020/umer-akter-valeriy-kozinec.php Штуки-дрюки ©

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Метки: Козинец   Руслан и Людмила   актер   
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15  комментариев
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3k
Micropi Автор поста 5 часов назад
12 ноября 2020 года не стало Валерия Козинца.
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17k
ПаганецЪ 4 часа назад
Руслан. Светлого тебе Ирия.
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17k
ПаганецЪ Варяг 2 часа назад
Ну, в общем, да. Валгалла - так та ему точно не светит. ))
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Варяг ПаганецЪ 2 часа назад
Я так полагаю она вообще никому не светит, и даже Вам, её верному поклоннику..
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17k
ПаганецЪ Варяг 2 часа назад
Мне она не светит абсолютно, тем более, что я не поклонник Асатру. Разве что помру в драке с железкой в руке, там и поглядим кто куда. А то может случиться, что вообще никто никуда... Но хочется надеяться.
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2k
Варяг ПаганецЪ Час назад
Могу огорчить..далее чем на глубину 2 метра в землю, вряд ли ты попадёшь, с железкой ли в руке, с пласмасской... Се ля Ви!
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17k
ПаганецЪ Варяг Час назад
Не огорчишь. Я это и сам знаю. Но вот что-то иррациональное внутри... А, хрен с ним. Там посмотрим. Или нет.
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