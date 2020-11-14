Ушел из жизни Валерий Козинец. Чтобы помнили

Вале́рий Евсе́евич Козине́ц (род. 9 мая 1939г.) — советский русский театральный и киноактёр, сценарист.

В 1960-е годы окончил актёрский факультет ВГИКа. Далее стал актером Московского театра имени М. Н. Ермоловой и Студии киноактёра киностудии «Ленфильм».

До своей звездной роли он снялся в десяти фильмах, среди которых: «Все для Вас», «Разбудите Мухина», и «Улыбнись Соседу».

В 1970-е он был актером Московского театра имени Ермоловой и Студии киноактёра киностудии «Ленфильм». В 1972 году снялся в главной роли - Руслана - в экранизации поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» режиссёром Александром Птушко. Эта работа принесла ему всесоюзную известность. Позже он продолжал часто сниматься, но значимых ролей больше не получал. Появился в лентах «Фронт без флангов», «Пошехонская старина», «Инженер Графтио», «Остров сокровищ», «Чокан Валиханов», «Демидовы», «Челюскинцы», «Откровение Иоанна Первопечатника», «Агентство НЛС», «Любовь императора», «Дочки-матери» и др. Параллельно занимался дубляжом зарубежных и картин союзных республик.

В последние годы Валерий Козинец оставил карьеру артиста и перебрался жить в деревню, где вел хозяйство. Писал сценарии.

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