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Продавец достучался молоточком до уборки

Продавец достучался молоточком до уборки (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 11:28
Сообщество : Юмор
Метки: видео   молоток   неудача   прикол   стекло   фейл   
844
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Наглядная иллюстрация старинного выражения "Дурная голова рукам покоя не дает".

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Метки: видео   молоток   неудача   прикол   стекло   фейл   
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10  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Хорошее пособие по теме "Явление резонанса в жизни человека".
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1k
Vitamin 7 минут назад
Придурок)))
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7k
Клёст Полчаса назад
Вот уж действительно, лучше бы ,,По башке себе постучи!,,)))
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246
Оксид Бетона Час назад
Додрочился, прям как Артем...
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1k
Domax3000 Час назад
Дятел!
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Mr.Adamson

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