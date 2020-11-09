Продавец достучался молоточком до уборки

Наглядная иллюстрация старинного выражения "Дурная голова рукам покоя не дает".
Тот самый момент, когда молоток и стекло несовместимы
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