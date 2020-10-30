Собака оттолкнула невесту, чтобы получить порцию внимания от жениха

Во время свадебной фотосессии в китайском городе Бочжоу один из родственников жениха запечатлел курьезный момент с участием собаки невесты. Питомец оттолкнул свою хозяйку, чтобы получить порцию внимания от жениха, который долгое время баловал его.
Забавный инцидент, произошедший 26 октября во время свадебной фотосессии в городе Бочжоу (Синьхуандунский автономный округ, провинция Хунань, КНР), был запечатлён одним из приглашённых родственников жениха.
Четвероногий питомец продемонстрировал, что не потерпит конкуренции со стороны невесты и ударил её задней лапой. Затем ревнивая собака повернулась к жениху, требуя ласки к своей персоне.
Со слов невесты по имени Цао, четвероногий питомец на протяжении последних трёх лет проживал с ней. Но так как жених баловал собаку и кормил большим количеством еды, она стала относиться более благодушно к молодому человеку, чем к ней.
Четвероногий питомец продемонстрировал, что не потерпит конкуренции со стороны невесты и ударил её задней лапой. Затем ревнивая собака повернулась к жениху, требуя ласки к своей персоне.
Со слов невесты по имени Цао, четвероногий питомец на протяжении последних трёх лет проживал с ней. Но так как жених баловал собаку и кормил большим количеством еды, она стала относиться более благодушно к молодому человеку, чем к ней.
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