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Собака оттолкнула невесту, чтобы получить порцию внимания от жениха

Собака оттолкнула невесту, чтобы получить порцию внимания от жениха (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 10:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   жених   китай   невеста   реакция   свадьба   собака   
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Во время свадебной фотосессии в китайском городе Бочжоу один из родственников жениха запечатлел курьезный момент с участием собаки невесты. Питомец оттолкнул свою хозяйку, чтобы получить порцию внимания от жениха, который долгое время баловал его.

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Метки: видео   жених   китай   невеста   реакция   свадьба   собака   
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2k
SSD 2 часа назад
Зачем ему жена?
Зачем ему жена?
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11k
Максим 13 минут назад
это подарок на свадебный ужин?

это подарок на свадебный ужин?
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84
Серёга 2 часа назад
Китайца зовут Па Нин?
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Picard

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